Kriti Sanon dévoile son premier look du drame de maternité de substitution ‘Mimi’ | Films Actualités

Bombay: L’actrice Kriti Sanon, vendredi, a surpris ses fans en partageant son premier look de son film le plus attendu ‘Mimi’. Prenant sur Instagram, Kriti a partagé une affiche animée du film, dans laquelle on la voit avoir un baby bump.

« Rien de ce à quoi vous vous attendez », peut-on lire dans le slogan de l’affiche.

Kriti a également partagé qu’elle annoncerait des détails intéressants sur le film en juillet.

« En juillet, attendez-vous à l’extraordinaire de l’ordinaire ! Restez à l’écoute », a-t-elle ajouté.

Réalisé par Laxman Utekar, « Mimi » est un remake du film marathi primé de Samroudhhi Porey « Mala Aai Vhhaychy ! » (2011). Dans le film, on verra Kriti essayer le rôle d’une jeune mère porteuse. Pour son rôle, Kriti a dû prendre 15 kilos.

Les acteurs Manoj Pahwa, Supriya Pathak et Pankaj Tripathi font également partie du film.