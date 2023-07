Kriti Sanon devient producteur et lance Blue Butterfly Films

Kriti Sanon est la dernière actrice de Bollywood devenue productrice. L’actrice a été vue pour la dernière fois dans le film dont on parle beaucoup, Adipurush. L’actrice a commencé sa carrière avec Heropanti et a connu un voyage régulier depuis lors à Bollywood. Alors que cette année, Kriti Sanon a fait beaucoup de bruit avec les sorties de films et les annonces consécutives, il reste encore à l’actrice à se dérouler au cours des six prochains mois. L’une étant qu’elle s’aventure dans la production de films et qu’elle porte maintenant le chapeau responsable d’une productrice par l’intermédiaire de sa maison de production ‘Blue Butterfly Films’.

S’adressant aux médias sociaux, l’actrice excitée écrit « Et il est temps de changer de vitesse ! Je suis dans cette industrie magique et je vis mes rêves depuis 9 ans. J’ai fait des pas de bébé, appris, évolué et grandi pour devenir l’acteur que je suis aujourd’hui ! J’adore chaque aspect de la réalisation de films. Et maintenant, il est temps d’en faire plus, d’être plus, d’en savoir plus, de raconter plus d’histoires qui touchent mon cœur et, espérons-le, la vôtre aussi. Voici l’évolution constante et la recherche du la plus belle version de vous-même. Au-delà de l’enthousiasme de commencer enfin BLUE BUTTERFLY FILMS avec le cœur plein et de grands rêves ! Nous vous annonçons quelque chose de spécial demain. Restez à l’écoute !

Ses collègues comme Huma Qureshi, Varun Dhawan, Sobhita Dhulipala et d’autres ont envoyé leurs félicitations. En l’espace de seulement 9 ans, Kriti Sanon s’est fait un nom dans l’industrie cinématographique indienne. L’actrice est connue pour sa polyvalence et laisse une empreinte de ses rôles dans l’esprit du public. Avec tant de talent et de brillantes prouesses d’acteur, l’amour du public pour l’actrice ne fait que grandir à chaque performance de la sienne. Aujourd’hui, elle a créé sa propre ligue et pour longtemps, elle a assuré sa position d’actrice principale en Inde, une ligue que peu de gens peuvent entrer. Côté travail, Kriti Sanon sera ensuite vue dans « Ganpath -Part 1 » de Vikas Bahl, « The Crew » aux côtés de Kareena Kapoor, Tabu et Rajkummar Rao. Elle a également un projet sans titre avec Shahid Kapoor dans la ligne.