Kriti Sanon demande aux fans d' »attendre l’extraordinaire de l’ordinaire »

L’actrice Kriti Sanon s’est rendue sur Instagram pour donner un aperçu de son dernier film « Mimi ». Il est question que le film emprunte la voie OTT et soit présenté en première numérique sur Disney+ Hotstar.

Le film est écrit par Rohan Shankar et produit par Dinesh Vijan sous sa bannière Maddock Films.

Kriti a sous-titré sa publication Instagram comme suit : « En juillet, attendez-vous à l’extraordinaire de l’ordinaire ! Restez à l’écoute. #Mimi ».

Sur l’affiche innovante, le ventre de Kriti est représenté par un point d’interrogation. L’affiche n’a rien à voir avec ce que vous attendez écrit dessus.

Le tournage a commencé le 29 octobre 2019 à Churu, et le film devait sortir en salles à la mi-2020. Cependant, en raison de retards de post-production causés par l’épidémie de COVID-19, la date de sortie du film a été considérablement repoussée.

« Mimi » met en vedette Kriti Sanon en tant que mère porteuse aux côtés de Pankaj Tripathi, Sai Tamhankar, Manoj Pahwa et Supriya Pathak.

Il y a quelques jours, à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Sushant Singh Rajput, Kriti a écrit une note sincère sur Instagram. Elle a écrit: « La première fois que j’ai tourné avec toi.. Notre test de look.. 2 parfaits inconnus, destinés à se croiser, pour un film qui parlait d’une connexion inexplicable, basé dans deux mondes… Aujourd’hui, cela fait si mal bizarre de savoir que toi et moi ne sommes plus dans le même monde.. J’ai toujours l’impression que cela ne s’est pas produit pour de vrai. Comme peut-être que tu es toujours là et que je te croiserai quelque part.. Je ne pense pas que ça s’enfoncera JAMAIS. @anaitashroffadajania pour avoir partagé ce collage.. a rappelé beaucoup de souvenirs.. »

Côté travail, en dehors de « Mimi », Kriti sera vue dans des films à venir comme « Adipurush » d’Om Raut face à Prabhas dans le rôle de Sita. Avec ‘Ganapath’, ‘Bhediya’ avec Varun Dhawan, ‘Bachchan Pandey’ avec Akshay Kumar et ‘Hum Do Hamaare Do’ avec Rajkummar Rao.