Kriti Sanon commence l’entraînement à l’action pour ‘Ganapath’ face à Tiger Shroff, les photos deviennent VIRALES

La diva de la ville B, Kriti Sanon, est une abeille occupée depuis l’année dernière et maintenant, avec l’assouplissement des restrictions de verrouillage, l’actrice en titre est de retour sur ses gardes jonglant avec ses horaires chargés.

La diva talentueuse a été aperçue à l’extérieur d’un studio après sa séance d’entraînement à l’action. Un fan club s’est rendu sur son compte de réseau social pour partager les photos en écrivant : « Krits a repéré aujourd’hui la session post-entraînement pour son prochain #ganapath. »

L’actrice aux multiples facettes avait l’air super cool dans une tenue de sport violet foncé à imprimé coordonné, associée à une veste rose clair et des cheveux attachés en un chignon. Kriti sera vue dans son tout premier rôle d’action dans ‘Ganapath’, et a déjà commencé sa formation d’action pour le même.

Jetez un œil aux photos ici :

‘Ganapath’ réunit le premier duo à succès, Tiger Shroff et Kriti Sanon. Dans son premier look pour le film, Kriti pouvait être vue dans un look super chaud et grunge alors qu’elle était assise sur un vélo rempli de terre. Ses fans sont clairement super excités de voir cette actrice polyvalente revêtir un autre nouvel avatar.

En dehors de « Ganapath », Kriti a une programmation super envieuse, dont « Adipurush » d’Om Raut face à Prabhas dans le rôle de Sita, son film solo « Mimi », « Bhediya » avec Varun Dhawan, « Bachchan Pandey » avec Akshay Kumar, ‘Hum Do Hamaare Do’ avec Rajkummar Rao avec un autre projet non annoncé.