Kriti Sanon commence à jouer Sita dans Adipurush, pour être son film le plus riche en effets visuels à ce jour | Films Actualités

Mumbai : l’acteur Kriti Sanon, qui devrait jouer dans la saga d’époque multilingue « Adipurush », dit que jouer le personnage emblématique de la déesse Sita comporte beaucoup de responsabilités, ce dont l’équipe du film est consciente.

Réalisé par Om Raut, le film est une adaptation à l’écran de l’épopée hindoue Ramayana et présente Prabhas dans le rôle de Lord Ram et Saif Ali Khan dans le rôle de Lankesh.

Dernièrement, plusieurs artistes ont été confrontés à du trolling en ligne et à des appels au boycott de leurs projets sur les réseaux sociaux avec des utilisateurs alléguant que les créateurs avaient blessé leurs sentiments religieux, que ce soit le changement de titre du film d’Akshay Kumar de « Laxmi Bomb » à « Laxmii » ou la controverse autour une scène de la web série « Tandav ».

La star d' »Adipurush » Saif s’était également excusée pour ses commentaires sur le film dans une interview. Sanon, cependant, dit que l’équipe de « Adipurush » comprend l’importance de décrire l’histoire avec sensibilité.

« Nous devons évidemment rester dans une certaine limite et réaliser le poids et la responsabilité qui accompagnent le personnage que vous incarnez. Heureusement, je suis entre les mains d’un brillant réalisateur, quelqu’un qui a fait toutes les recherches sur le sujet et sur tous les personnages », a déclaré Sanon à PTI.

L’acteur de 30 ans a déclaré que Raut, qui a également réalisé le blockbuster de la période 2020 « Tanhaji », est un cinéaste « extrêmement conscient ».

« Je sais qu’il a si bien écrit le film et le personnage. Il guide tout le monde si bien que je ne vois rien qui va mal. Quand vous faites quelque chose avec toute la pureté et l’honnêteté, cela se voit à l’écran. J’espère que les gens le ressentent. a été bien fait », a-t-elle déclaré.

Le film, produit par la série T de Bhushan Kumar, a été diffusé plus tôt cette année.

Kriti Sanon, qui a tourné des portions considérables pour le film, a déclaré que c’était un plaisir de travailler avec Raut, Prabhas et Khan – tous ses nouveaux collaborateurs.

« Tout le monde est incroyable, chaleureux et tellement correct pour le rôle. J’ai tourné avec Prabhas au début de mon programme. Mon prochain programme était avec Saif. Les deux sont des personnalités assez différentes mais extrêmement divertissantes à leur manière. »

« Adipurush » est également le film le plus riche en effets visuels de Sanon à ce jour et l’acteur a déclaré que le filmer avec un écran bleu, la chrominance a été une « expérience différente ».

L’acteur sera ensuite vu dans « Mimi », qui sortira sur Jio Cinema et Netflix le 30 juillet.