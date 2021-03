L’actrice continue de partager des aperçus de sa vie personnelle et travaille sur les réseaux sociaux. Ses photos trouvent toujours un moyen de fasciner ses followers, et récemment, la personne à être captivée par sa beauté était Big B.Il y a quelques jours, Kriti avait posté une photo sur Instagram où elle pouvait être vue en train d’enfiler une tenue rose et verte. . Megastar Amitabh Bachchan a pris la section des commentaires et a écrit «Wow» à côté d’un emoji de cœur.

