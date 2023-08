Kriti Sanon a remporté le Prix National pour Mimi mais saviez-vous que CETTE actrice était le premier choix ?

Kriti Sanonqui fête en ce moment son premier Prix ​​national du cinéma pour Mimi, n’était même pas le premier choix pour jouer le rôle principal du film. Oui, vous avez bien lu ! Mimi serait un remake du film primé national Marathi Mala Aai Vhhaychyet l’auteur de la version hindi du film Samrouddhi avait révélé lors de son interaction avec les médias qu’au départ, les créateurs étaient en pourparlers avec Priyanka Chopra pour le film. Cependant, elle n’a pas pu le faire à cause des dates, et c’est ainsi que Kriti Sanon a été sélectionnée pour le film en 2019. Et fait intéressant, pour ceux qui ne le savent pas, le surnom de Priyanka est aussi Mimi. Même si nous ne doutons pas que Priyanka aurait fait un travail fabuleux en tant que Mimi à l’écran, nous sommes très reconnaissants à Kriti d’avoir mené le projet. Elle était si honnête avec son personnage et le résultat est là, pour que tout le monde puisse le voir et le célébrer.

Comment Mimi a été conçue

On entend ça Dinesh Vijan a été extrêmement touché en voyant le film Marathi. Il a trouvé le film si émouvant qu’il s’est senti obligé de raconter l’histoire à un public plus large et c’est pour cela qu’il a acquis les droits en hindi et a réalisé le film.

La Mimi parfaite

Aujourd’hui, après avoir remporté le Prix National, Kriti Sanon a donné tort à tous ceux qui doutaient de ses compétences. Même si elle n’était pas le premier choix, elle possédait le film et devenait la Mimi parfaite qui puisse jamais exister.

De quoi parle Mimi

Mimi est l’histoire du combat d’une mère porteuse pour garder légalement le bébé et Kriti a magnifiquement vécu ce personnage. Pankaj Tripathi, qui a également remporté le prix national du meilleur acteur dans un second rôle, était un autre complément parfait au film. Kriti a même félicité Pankaj Tripathi pour cette grande victoire.

Aux côtés de Kriti Sanon, Alia Bhatt a également remporté le prix de la meilleure actrice pour Gangubai Kathiawadi, et la mère de Raha a célébré cette grande victoire en écrivant une longue note émouvante avec une mention spéciale à Kriti. En parlant d’autres gagnants, Allu Arjunca marqué l’histoire en devenant la première star Telugu à remporter le prix du meilleur acteur.