Kriti Sanon a une série de films dans son chat et les fans sont ravis de la revoir bientôt à l’écran. Maintenant, selon les derniers rapports, l’acteur est prêt à montrer son avatar d’action kickass dans le remake en hindi du blockbuster hollywoodien « Kill Bill ». Oui, selon les rumeurs, Kriti jouera le rôle principal joué à l’origine par Uma Thurman dans le film classique de Quentin Tarantino. L’acteur-producteur Nikhil Dwivedi a acquis les droits du film qui sera tourné en Inde, et Anurag Kashyap est susceptible de le réaliser.

En parlant de la même chose, une source a déclaré à Pinkvilla: « Nikhil a travaillé en étroite collaboration sur le script de l’adaptation de ‘Kill Bill’ avec Anurag Kashyap tout au long du verrouillage. Le duo l’appelle un hommage au film original et a finalement verrouillé un script qui rend justice à l’héritage du réalisateur Quentin Tarantino. Anurag et Nikhil ont maintenant pris une longueur d’avance pour passer au casting et ont entamé des conversations avec Kriti Sanon pour jouer le rôle principal. «

La source a en outre partagé: « C’est le personnage d’un assassin, qualifié de femme la plus meurtrière du monde. L’action mise à part, il existe un fort courant sous-jacent de vengeance et d’émotions tout au long du récit, un peu comme le film original. »

Sur les détails du tournage, la source a poursuivi en disant au portail de divertissement: « Cela pourrait décoller au début de l’année prochaine, cependant, tout dépend du scénario COVID-19. »

Le portail a également partagé qu’avec Kriti, deux autres acteurs féminins sont susceptibles d’être encordés dans des rôles pivots.