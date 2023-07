Kristine Lilly sauve les 99ers : Moment n°9 de la Coupe du monde féminine

Note de l’éditeur: Chaque jour d’ici le coup d’envoi du premier match de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 le 20 juillet, FOX Sports compte à rebours les moments les plus mémorables des 32 ans d’histoire du tournoi.

Brandi Chastain restera à jamais dans les mémoires comme l’héroïne de la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 1999, et à juste titre – elle a gardé son sang-froid et a marqué le but vainqueur pour les États-Unis lors de sa séance de tirs au but contre la Chine. Mais sans Kristine Lilly, Chastain n’aurait peut-être jamais eu son moment.

À la 100e minute de prolongation, la Chine a eu sa meilleure occasion de marquer du match sur un corner. La Chinoise Fan Yunjie a mis la tête dessus et l’a placée loin des mains du gardien américain Brian Scurry, mais Lily était là pour la dégager de la ligne avec sa tête. Si la Chine avait marqué, elle aurait gagné en raison de la règle du but en or du tournoi dans le temps supplémentaire. Lily a également fait sa pénalité dans la fusillade.

Lilly Off The Line: n ° 9 | Les moments les plus mémorables de l’histoire de la Coupe du monde féminine

