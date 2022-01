Kristina Mladenovic et Ivan Dodig se dirigent vers le titre en double mixte

La Française Kristina Mladenovic et le Croate Ivan Dodig ont remporté une victoire 6-3 6-4 contre le duo local Jaimee Fourlis et Jason Kubler pour remporter la couronne du double mixte de l’Open d’Australie à Melbourne Park vendredi. Jouant sous un toit fermé sur la Rod Laver Arena, Mladenovic et Dodig ont pris un bon départ, assurant une pause vitale à 4-3 avant de clôturer le set après un gros service de la Française.

Le duo de joker australien a de nouveau été rompu au début du deuxième set alors que le jeu exquis de Dodig au filet s’est avéré trop bon pour Fourlis au service.

Le joueur de 22 ans, cependant, a tout de suite fait amende honorable et a forcé Dodig à commettre une erreur pour récupérer le break et égaliser à 2-2.

L’élan est revenu rapidement à Mladenovic et Dodig, cependant, et ils ont obtenu une autre pause avant qu’une belle volée à angle de Mladenovic ne donne à la paire de têtes de série cinquième leur premier titre du Grand Chelem ensemble.

« On s’est envoyé des textos plusieurs fois pour jouer mixtes. Quelle façon de terminer notre première fois à jouer ensemble », a déclaré Mladenovic.

