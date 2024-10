Kristin Scott Thomas sur la saison 4 de « Slow Horses », Maggie Smith, plus

Il y a dix ans, lorsqu’on lui a demandé si elle avait envisagé de suivre Maggie Smith de « Gosford Park » (dans lequel ils jouaient tous les deux) à « Downton Abbey », Kristin Scott Thomas n’aurait pas pu être plus claire : elle n’avait aucun intérêt pour la télévision.

« Ça continue encore et encore », a-t-elle déclaré le gardien. «Je m’ennuie terriblement. Les séries m’ennuient.

Cinq ans plus tard, elle a heureusement changé d’avis.

Pas à propos de « Downton Abbey » – « Je ne regrette rien avec un corset » dit-elle maintenant – mais à propos de la télévision. D’abord avec « Military Wives » et une apparition brève mais envoûtante dans « Fleabag », mais surtout avec « Slow Horses », dans lequel elle incarne Diana Taverner, commandant en second du MI5, aux côtés de Jackson Lamb, un agent marginal mais toujours délicat de Gary Oldman.

Il existe peu d’expériences cinématographiques aussi exquises que de voir Scott Thomas affronter Oldman. Ou n’importe qui d’autre, d’ailleurs.

Et après deux ans d’éloges critiques, d’une base de fans dévoués et d’un marketing étrangement discret, « Slow Horses » termine mercredi sa quatrième saison sur Apple TV+ comme l’émission dont tout le monde parle. Y compris Scott Thomas.

« Je le regarde comme si je n’y étais pas », a-t-elle déclaré lors d’une récente interview sur Zoom. « Les intrigues sont si compliquées et comportent tellement de rebondissements que je m’y perds complètement. « Oh, c’est vrai, j’avais oublié que cela se produisait. » C’est passionnant à regarder et à vraiment apprécier – du genre « c’est vraiment bien ».

Elle n’a même pas demandé de screeners – elle le regarde chaque semaine comme tout le monde. Ce qu’elle pense est plus engageant qu’une baisse d’une saison complète. « La tension monte, les discussions ont lieu », dit-elle. « L’autre jour, je suis allé à un dîner avec des propriétaires d’entreprises de médias et tout ce qu’ils voulaient savoir, c’était sur « Slow Horses ».

Il y a beaucoup de choses à aimer dans la série, mais la performance de Scott Thomas dans le rôle de Taverner fait partie des trois premiers. Comme elle l’a si souvent fait au cours de sa carrière longue et variée, l’actrice vole régulièrement chaque scène dans laquelle elle apparaît, parfois même sous les chaussures déplorables d’Oldman. Tandis que tout le monde autour d’elle perd la tête, son Taverner peut regarder directement dans l’abîme bouillonnant et trouver un moyen, sinon de le réparer, du moins de le dissimuler.

Il s’avère qu’aucun acteur vivant ne peut mieux faire preuve d’une impitoyabilité blasée que Kristin Scott Thomas.

Même si on a beaucoup parlé de l’alchimie du choc des titans qu’elle entretient avec son ancienne co-star de « Darkest Hour », Scott Thomas dit qu’elle ne savait pas qu’Oldman jouerait le rôle principal lorsqu’elle a signé. « Ils ont juste dit qu’ils cherchaient quelqu’un de grand. » Elle n’avait pas non plus lu les romans de Mick Herron sur lesquels est basée la série.

Ce qui l’a attirée, dit-elle, c’est « l’excellente écriture [and] personnages fascinants » du premier épisode. «J’ai commencé à penser ‘Eh bien, peut-être.’ Mais, ajoute-t-elle en riant, je n’avais pas pensé à « Eh bien, quatre ans plus tard, nous y sommes ». Je n’avais lu que le pilote et je pensais que peut-être [Diana] est mort assez rapidement ou a été licencié.

Heureusement pour les fans de « Slow Horses », ce n’était pas le cas. Bien que Scott Thomas ne dévoilera rien de la saison 5 (au-delà du fait que le tournage est presque terminé), alors que nous approchons de la fin de la quatrième saison, Taverner est bien vivante et dissimule des pistes très compliquées aussi vite qu’elle, son ses collègues fantômes et son nouveau patron peuvent les fabriquer.

Malgré les ambitions de la saison 3 de remplacer Ingrid Tierney (Sophie Okonedo) à la tête du MI5, Taverner relève désormais de la fouine Claude Whelan (James Callis), qui a été recrutée, apparemment, pour apporter de la transparence à l’agence.

« Quand je travaille avec James, qui est hilarant, il est très difficile de contenir mon dédain et ma frustration », déclare Scott Thomas à propos de sa co-star James Callis, qui incarne son patron sans égal, Claude Whelan. (Jack anglais/Apple)

Taverner n’est certainement pas le héros de « Slow Horses ». Au cours de trois saisons, elle a fait de nombreuses choses méprisables et a clairement indiqué qu’elle était plus que disposée à sacrifier Lamb et son groupe d’agents inadaptés si cela pouvait lui éviter des ennuis.

Pourtant, il est difficile de ne pas la soutenir, maintenant plus que jamais. Alors que l’intrigue A de cette saison a été la tentative de River Cartwright (Jack Lowden) de découvrir pourquoi quelqu’un a tenté de tuer son grand-père, l’ancien chef du MI5 Richard Cartwright (Jonathan Pryce), l’intrigue B suit la frustration de Taverner face à Whelan, tragiquement sous-qualifié. , une dynamique que quiconque a déjà eu à former son nouveau patron reconnaîtra certainement.

« La rage d’être dépassée, c’est ce qui la fait tenir durant cette saison », dit Scott Thomas. « Elle est bien meilleure que quiconque dans ce domaine et elle devrait avoir le poste. La raison pour laquelle elle ne le fait pas, c’est parce qu’elle est plus âgée, c’est une femme et personne n’écoute jamais les femmes plus âgées. Je défends donc le drapeau des femmes plus âgées. Allez, nous avons de l’expérience. Écoutez-nous.

Whelan, encore plus que Lamb, a mis à l’épreuve la patience de Taverner cette saison, ce qui a été un défi pour Scott Thomas, qui est tellement investi dans le maintien de son personnage calme, cool et serein qu’elle a exigé dès le début une politique sans grossièreté pour Taverner. .

À l’origine, dit-elle, « il y avait des mots grossiers partout et je les ai fait supprimer. J’ai dit : « Non, non, non, nous ne pouvons pas la laisser jurer comme ça. » » Taverner est glacial « alors quand elle fait une erreur, quelque chose échappe, c’est une sorte d’embarras – pour reprendre les mots des gens ordinaires. »

Malgré cela, Scott Thomas ne s’attribue pas tout le mérite du comportement imperturbable de Taverner ; une grande partie, dit-elle, se résume à la réalisation. Elle décrit le tournage d’une scène dans laquelle Taverner est irrité par quelqu’un qui quitte ensuite son bureau. « La caméra est braquée sur moi, et je fais tout cela en soupirant et en levant les yeux au ciel, en m’amusant et en pensant ‘Mon Dieu, tu es vraiment bon.’ Et le réalisateur s’approche de moi et me dit : « Euh, pourrais-tu le garder vraiment immobile ? »

Elle rit et ajoute que même si Taverner a généralement droit à une explosion chaque saison, « quand je travaille avec James, qui est hilarant, il est très difficile de contenir mon dédain et ma frustration. Quelqu’un doit me régner sur beaucoup de choses et me rappeler que je suis Diana Taverner, pas moi.

En tant que « moi », Scott Thomas a été remarquablement franc sur sa relation amour/haine avec Hollywood. Dans les années qui ont suivi son rôle dans des films à succès comme « The Horse Whisperer », « Four Weddings and a Funeral » et « The English Patient », elle s’est éloignée au moins deux fois de sa carrière cinématographique anglophone pour se concentrer sur les films français (elle vit à Londres). Paris) et la scène.

Plus récemment, elle a souligné les obstacles auxquels sont confrontées les artistes féminines à mesure qu’elles vieillissent. En 2020, elle a déclaré le temps de la radio elle en avait « marre de devoir dire merci chaque fois que quelqu’un dit que je l’ai toujours compris ». Même si son personnage dans « Fleabag » a fait l’éloge de la vie postménopausée, pour les actrices, dit-elle, la réalité peut être un peu moins glorieux. « Vous arrivez à 60 ans et le choix est mince. C’est toujours une activité basée sur la beauté et c’est une pilule très difficile à avaler. J’aime avoir la vie écrite sur moi, j’en suis fier, mais c’est limitant. Alors que fais-tu ? Dépêchez-vous et risquez votre vie sur la table d’opération ?

Le rôle de « Fleabag » était, dit-elle, « un coup de chance total. À l’improviste, je ne l’ai jamais rencontrée, j’ai reçu un appel téléphonique de Phoebe Waller-Bridge me demandant : « Veux-tu faire ça ? » et j’ai dit : « Tu plaisantes, bien sûr, je vais faire ça, je vais faire ça maintenant.’»

Gary Oldman, à gauche, n’était pas encore choisi pour jouer Jackson Lamb lorsque Scott Thomas a signé dans « Slow Horses » : « Ils ont juste dit qu’ils cherchaient quelqu’un de grand », dit-elle. (Pomme)

Le monologue n’a cependant pas été aussi facile à filmer qu’il y paraissait. « C’était génial mais c’était très difficile parce que c’est écrit dans un style très spécifique de Phoebe Waller-Bridge. Elle est très précise dans sa formulation ; elle est particulière à propos de tout. Je ne me souvenais jamais s’il s’agissait d’une douleur intégrée ou d’une douleur intrinsèque et nous devions arrêter la prise à chaque fois. Mais j’ai vraiment aimé travailler avec elle, elle est tellement intelligente.

C’était aussi une nouvelle sortie du silo des femmes élégantes mais blessées qui, à différents moments, menaçaient de prendre le pas sur sa carrière hollywoodienne. Même lorsqu’elle a été choisie pour « Gosford Park », elle a été déçue d’apprendre qu’elle jouerait Lady Sylvia McCordle ; elle aurait préféré être en dessous des escaliers.

« Quand [the script for] » Gosford Park » est arrivé « , dit-elle, » Je me souviens avoir pensé, alors qu’il fouillait dans la boîte aux lettres, » Robert Altman ; » enfin il m’a trouvé. Je me suis dit : « Hourra », il va me confier un rôle de femme de chambre. Et puis non, j’ai eu le rôle d’un aristocrate. Avec une fourrure.

Non pas qu’elle regrette d’avoir accepté ce rôle ; Travailler avec Altman était tout ce dont elle avait rêvé. « C’était un incroyable maître dans la mise en scène d’acteurs. Nous avions deux caméras dans toutes ces grandes scènes et il se tenait là, incroyablement grand avec de beaux et longs doigts et agitait ses bras comme un chef d’orchestre.

C’était un casting énorme et intimidant – Maggie Smith, Michael Gambon, Helen Mirren, Eileen Atkins, Charles Dance, Derek Jacobi, pour n’en nommer que quelques-uns – mais cela n’a pas dérouté Altman.

« Une fois, raconte Scott Thomas, quelque chose n’allait pas et il a dit : « Rassemblez-vous, rassemblez-vous ». Nous nous sommes tous rassemblés – Dame par ci, Dame par là, Monsieur par ci, Monsieur par là, tous ces gens incroyables du monde du théâtre britannique qui attendaient comme des labradors – et il a dit : « L’un de vous est le maillon le plus faible » et il est parti. Nous nous sommes tous demandé : « Est-ce moi, est-ce moi ? et nous nous sommes tous aiguisés.

Y compris Smith, dont la mort récente a déclenché une vague internationale de chagrin et de souvenirs. « Elle était tellement drôle », a déclaré Scott Thomas, « et elle riait fantastiquement. [In one dinner scene]elle était assise en haut de la table avec Michael Gambon et ils faisaient de l’improvisation et elle ne pouvait s’empêcher de rire. Elle s’accrochait littéralement à la table parce qu’elle savait que la caméra était sur le point d’arriver.

Scott Thomas a travaillé fréquemment avec Smith, et avec sa capacité à livrer une réplique dévastatrice avec un sourcil levé et une expression hautaine, elle pourrait être le successeur le plus évident de Smith, une comparaison que Scott Thomas trouve « au-delà du compliment ».

«Je pense que j’ai joué quatre fois contre sa fille ou sa nièce. Elle était tout simplement époustouflante physiquement. Elle était si belle et royale et avait les mains les plus incroyables et ce visage très, très immobile qui éclatait soudainement en rires et scintillements, puis se recomposait et on ne savait jamais ce que l’on allait obtenir.

De Smith, Scott Thomas dit avoir appris l’importance de la préparation et de l’entraînement.

« Il faut connaître son métier avant de pouvoir s’amuser. Elle était incroyablement disciplinée dans son travail, connaissait toujours ses mots à l’envers, connaissait les signaux. Je ne pense pas avoir jamais rencontré quelqu’un avec une telle imagination sur la façon de lire une ligne. En même temps, elle était impatiente face aux méthodes modernes, aux marmonnements ou aux « Je vais juste recommencer ». Elle ne pouvait pas supporter tout ça.

Dans un projet, Scott Thomas se souvient d’un « pauvre acteur malheureux » qui n’arrêtait pas de improviser, traînant ses répliques pour que Smith ne puisse pas comprendre son propre signal. « Il n’arrêtait pas de jouer et elle a dit : ‘Toussez juste quand vous arriverez au bout de votre ligne et je saurai quand dire le mien.' »

Scott Thomas a récemment fait ses propres débuts en tant que réalisatrice et scénariste avec « North Star », un film semi-autobiographique sur un trio de sœurs, interprétées par Scarlett Johansson, Sienna Miller et Emily Beecham, qui se réunissent pour le troisième mariage de leur mère ; Scott Thomas joue la mère, Diana.

«J’ai adoré tous mes acteurs et je raconte une très douce histoire anglaise sur votre nom et votre clan», dit-elle. «Je n’aimais pas jouer avec moi-même en tant que réalisatrice», dit-elle en riant.

Le film a reçu des critiques mitigées, mais Scott Thomas estime que les artistes et « les pouvoirs en place doivent être plus courageux et ne pas se contenter de nous donner ce qu’ils pensent que nous voulons voir. Nous sommes des artistes, nous avons besoin de créativité artistique, nous n’avons pas besoin d’un « produit » qui vient tout juste d’être lancé. Parfois, vous obtiendrez un flop, parfois vous obtiendrez un bijou. Comme « Bébé renne ». Vous pouvez l’aimer ou le détester, mais c’était courageux.

Ironiquement, sa décision de s’engager dans la télévision, ou comme elle et beaucoup d’autres l’appellent, « longue durée », a donné à Scott Thomas la liberté de commencer à réaliser, et bien d’autres choses ; en mars, elle a fait ses débuts sur le podium en marchant pour Miu Miu lors de la Fashion Week de Paris. «J’ai fait un peu de mode», dit-elle. « L’année dernière, j’ai joué une pièce, Lyonesse, qui a battu 23 records au box-office. J’ai lu des histoires de Kafka pour son 100e anniversaire.

Ensuite, dit-elle, elle peut revenir et retrouver ses amis « Slow Horses » et « savoir que vous faites quelque chose qui est destiné à un vaste public, qui est d’une qualité incroyablement élevée et qui est tout simplement unificateur à bien des égards ».

« C’est ce que nous voulons faire : raconter des histoires qui captiveront les gens et s’ils sont captivés, alors le travail est accompli. »