Kristin Juszczyk décroche un contrat de licence avec la NFL après que Taylor Swift porte le design

Bienvenue dans la NFL, Kristin Juszczyk.

Le créateur de mode, marié à l’arrière des 49ers Kyle Juszczyk, a conclu un accord de licence avec la NFL, la ligue a déclaré à Sporticoet a refusé de partager les conditions financières.

Kristin a obtenu une licence pour utiliser les marques de la NFL dans les modèles de vêtements pour hommes et femmes – après un grand nombre de stars, dont Taylor Swift, portait ses doudounes personnaliséesentre autres « créations KJ », à divers matchs de la NFL cette saison.

Kristin – qui aura 30 ans lorsque les Chiefs affronteront les 49ers de San Francisco lors du Super Bowl 2024 le 11 février à Las Vegas – n’a pas encore commenté la nouvelle mardi.

Cela s’est produit près de trois semaines après que Kristin a exprimé son désir de transformer ses créations en entreprise dans une récente interview avec The Post.

Kristin Juszczyk en marge avant le match 49ers-Vikings au US Bank Stadium du Minnesota le 23 octobre 2023. Instagram/Kristin Juszczyk

Jusqu’à présent, les 49ers WAG ont conçu des vêtements personnalisés pour Brittany Mahomes, l’épouse du quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes, les joueurs des Niners Deebo Samuel et Brandon Aiyuk, l’acteur Taylor Lautner et la gymnaste olympique Simone Biles, mariée à la sécurité des Packers Jonathan Owens.

Kristin a explosé sur les réseaux sociaux lorsque Swift a porté l’une de ses doudounes personnalisées lors du match wild-card Chiefs-Dolphins plus tôt ce mois-ci à Kansas City.

Taylor Swift porte une veste Travis Kelce serrée des Chiefs de Kansas City par Kristin Juszczyk avant le match de football éliminatoire des séries éliminatoires des Chiefs-Dolphins, le 13 janvier 2024, à Kansas City, Missouri. PA

La veste rouge du chanteur de « Cruel Summer » portait le nom de son petit ami Travis Kelce et le numéro 87 – tandis que Brittany portait une veste Mahomes personnalisée par le créateur lors du match.

Kristine aurait a gagné plus de 500 000 abonnés sur Instagram en une semaine après que Swift ait porté sa veste.

La beauté brune compte actuellement 832 000 abonnés sur Instagram et 352 000 abonnés sur TikTok au 30 janvier.

Kristin était également derrière le pantalon blanc que portait Brittany avec le numéro 15 de Mahomes en tête du match Chiefs-Eagles le 20 novembre.

Le gourou de la mode a fait tourner les têtes lorsqu’elle portait sa création personnalisée – un blazer rouge orné du numéro 44 de son mari – lorsque les 49ers ont battu les Packers lors du match de division le 20 janvier.

C’était le même modèle de jeu qu’Olivia Culpo portait un bustier des 49ers et des gants assortis, également fabriqués par Kristin.

Les créations de Kristin ne se limitent pas aux doudounes et aux vestes.

Ses « vêtements retravaillés » comprennent des hauts, des pantalons, des jupes, des couvre-chaussures, des chapeaux, des gants, des blazers, des trench-coats et bien plus encore.

“Je dirais qu’il y a deux ans, je me concentrais uniquement sur différents types de hauts à fabriquer”, a déclaré Kristin dans une récente interview avec The Post. “Maintenant, j’essaie simplement d’élargir mes compétences en confectionnant des vestes, des pantalons, des jupes et tous les types de vêtements.”

Kristin Juszczyk porte sa jupe personnalisée des 49ers. Instagram/Kristin Juszczyk

Avant son contrat de licence avec la NFL, Kristin a expliqué son espoir de développer son activité de design.

“C’est un moyen tellement amusant de pouvoir soutenir mon mari tout en étant créative à mon sens”, a-t-elle déclaré au Post. “Et j’espère, peut-être, développer une entreprise à partir de tout cela un jour, et distribuer des trucs aux fans du monde entier avec chaque équipe de la NFL afin qu’ils n’aient pas à porter le même t-shirt et le même maillot unis. , tout comme je ne le voulais pas non plus.

Kristin travaille probablement dur pour créer son prochain design à porter au Super Bowl 2024.











