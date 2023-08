Kristin Harila, grimpeuse record du K2, défend l’ascension alors que le portier est mourant

Commentez cette histoire Commentaire

Dans les images du drone, une scène macabre se déroule. Sur les pentes abruptes de l’un des sommets les plus impitoyables du monde, des alpinistes, déterminés à atteindre le deuxième plus haut sommet du monde dans une série d’ascensions record, semblent enjamber le corps prostré de Muhammad Hassan, un porteur pakistanais qui plus tard décédé.

La vidéo, diffusée par d’autres alpinistes, a déclenché un débat acharné sur les faits de l’affaire, et au-delà, sur le comportement et les relations avec les guides locaux et les porteurs d’alpinistes étrangers qui tentent les sommets himalayens.

Dans un accident fin juillet, Hassan, un pakistanais marié et père de trois enfants, a rendu son dernier souffle, rejoignant les plus de 300 alpinistes qui ont péri sur le K2. Juste après l’Everest en hauteur, la montagne, qui s’étend sur un territoire administré par la Chine et le Pakistan, se dresse à 8 611 mètres (28 251 pieds) d’altitude, sur plus de 5 miles.

Hassan travaillait comme porteur, engagé pour transporter du matériel et autrement aider ceux qui tentaient le sommet. Au cours de son ascension, il est tombé et s’est blessé.

Quand grimper, réfléchir à deux fois ou rester à l’écart d’une montagne

Des centaines de personnes tentaient de monter au sommet, serrant la montagne pendant une fenêtre météo étroite. Parmi eux se trouvait l’alpiniste norvégienne Kristin Harila, à la recherche de records, dont l’équipe, sponsorisée par la société de plein air Osprey, tentait de gravir les 14 plus hauts sommets du monde en un temps record.

« Nous avons atteint le sommet numéro 14 », a déclaré Harila, dans des images prises lors du sommet du K2 le 27 juillet, debout à côté de son guide, Tenjin « Lama » Sherpa, qui a gravi tous les sommets ensemble, a célébré avoir atteint le sommet du K2 en trois mois et un jour. Le précédent record était détenu par Nirmal Purja, qui a mis un peu plus de six mois pour gravir les 14 plus hauts sommets en 2019.

La célébration d’Harila fut de courte durée. Alors que les images du drone de l’incident plus tôt dans la journée se sont diffusées en ligne, de nombreuses personnes ont exprimé leur indignation face au coût de l’accomplissement à la suite de l’horrible incident quelques heures plus tôt, affirmant que son bilan était pâle par rapport à la perte de vies humaines.

Dans un long article de blog sur son site Web, Harila a déclaré qu’elle avait reçu des menaces de mort à la suite de l’incident.

Dans des déclarations aux médias et sur son site Web, Harila a déploré la mort d’Hassan, mais a nié les accusations des critiques selon lesquelles elle et son équipe l’avaient laissé mourir, arguant que les images ne pouvaient pas capturer la nuance de la situation ou la difficulté, la vie ou- des décisions de mort qui doivent être prises dans des environnements que seule une petite fraction de personnes pourrait imaginer traverser.

« Ce n’est tout simplement pas vrai de dire que nous n’avons rien fait pour l’aider », a déclaré Harila au Telegraph. « Nous avons essayé de le remonter pendant une heure et demie et mon caméraman est resté une heure de plus pour s’occuper de lui. À aucun moment, il n’a été laissé seul.

« Compte tenu du nombre de personnes qui sont restées sur place et qui se sont retournées, je pensais que Hassan obtiendrait toute l’aide possible et qu’il serait capable de descendre », a-t-elle écrit sur son site Web. « Nous n’avons pleinement compris la gravité de tout ce qui s’est passé que plus tard. »

En fin de compte, a déclaré Harila, un examen minutieux devait être dirigé vers ceux qui avaient envoyé Hassan sur la montagne. Elle a déclaré que Hassan n’était pas « correctement équipé » pour faire le voyage, soulignant son manque de combinaison en duvet, de masque à oxygène et de gants.

Lorsque Hassan est tombé, a écrit Harila, « son estomac a été exposé à la neige, au vent et aux basses températures ». En réponse à une demande de commentaire, Harila a déclaré qu’elle pourrait avoir le temps de parler pendant le week-end.

Wilhelm Steindl, l’un des alpinistes qui a publié les images accablantes, a déclaré à un journal autrichien que Hassan « était traité comme un être humain de seconde classe » sur la montagne. « Ce qui s’est passé là-bas est une honte. Une personne vivante est laissée pour que des records puissent être établis », a-t-il déclaré.

Selon Stiendl, Hassan a accepté un travail dangereux pour financer l’éducation de ses enfants. La famille de Hassan a déclaré que c’était sa première fois sur la montagne.

Steindl a mis en place une campagne GoFundMe pour la famille de Hassan, qui a jusqu’à présent recueilli plus de 121 000 $.