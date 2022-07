Kristin Chenoweth se glisse dans sa robe Glinda originale : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Il n’y a pas d’endroit comme à la maison pour Dorothy, et il n’y a rien de tel que d’entrer dans un original Méchant tenue pour Kristin Chenoweth! La chanteuse et actrice de 54 ans, qui est devenue célèbre après avoir fait ses débuts en tant que Glinda dans l’émission à succès de Broadway Méchant en 2003, a mis la main sur l’une de ses robes originales de la série et l’a essayée dans une vidéo TikTok amusante qu’elle a partagée le 27 juillet. Dans la vidéo, Kristin s’est approchée de la robe, qui était enfermée dans du verre, et a rendu hommage au spectacle en essayant d’enfiler la robe en lui jetant un sort.

“Robe de bal!” s’est-elle exclamée à plusieurs reprises, comme elle l’a fait pendant le spectacle lorsqu’elle a tenté – et échoué – de changer d’ennemi devenu meilleur ami Elphaba (joué à l’origine par Idina Menzel) robe noire ennuyeuse dans une robe magnifique. Alors que Glinda ne pouvait pas tout à fait faire en sorte que la magie opère pendant le spectacle, Kristin s’est glissée dans la robe de bal après quelques tentatives supplémentaires. « Ça a enfin marché ! J’ai de la magie ! dit-elle avec un grand sourire sur le visage en enfilant la robe bleu bébé et sa couronne fantaisiste.

@kristinchenoweth Réjouissons-nous… les #wickedwednesdays sont maintenant une chose ✨💗 venez nous rejoindre ! #méchant #glinda @wicked_musical ♬ Populaire – De “Wicked” Original Broadway Cast Recording/2003 – Kristin Chenoweth

Kristin a été automatiquement comblée de compliments par les fans et les gens qui l’ont regardée dans l’émission originale. “Il n’y a rien que vous fassiez qui ne soit pas en or”, a commenté un partisan. “Cela vient de faire toute ma SEMAINE”, a ajouté un autre. Un troisième utilisateur a affirmé que le clip nostalgique les avait rendus « émotifs », tandis que plusieurs autres ont déclaré à quel point ils pensaient que Kristin était fantastique en tant que Glinda il y a toutes ces années.

Le doux regard dans le passé n’est pas la première fois que Kristin revient à ses racines ces derniers temps. Le 14 septembre 2021, elle a surpris les fans lors de la réouverture de Broadway de Méchant après la pandémie de coronavirus, il a été fermé pendant 18 mois. “Il n’y a pas d’endroit comme à la maison”, a-t-elle déclaré devant la foule enthousiaste, qui lui a fait une ovation debout après qu’elle leur ait souhaité à tous une merveilleuse expérience théâtrale. Kristin a également rendu hommage au spectacle à travers sa tenue vestimentaire pour la nuit, alors qu’elle portait une paire de pantoufles rouge rubis associées à une mini-robe argentée étincelante.

À peine un mois plus tard, Kristin fêterait plus que le retour de Broadway : elle s’est fiancée à son petit ami musicien Josh Bryant, 39 ans, après trois ans ensemble. “Je suppose que tu es coincé avec moi maintenant, @joshbguitar. Je t’aime et je ne te lâcherai jamais. Un million de fois oui !!!” elle a légendé son annonce de fiançailles. Malheureusement, le 19 juillet, Personnes a rapporté que le couple s’était éloigné de la planification du mariage et avait reporté leurs noces. Ni Kristin ni Josh n’ont commenté le rapport.

Auparavant, le Annie l’actrice a dit Vogue qu’elle prévoit de “courir pour le saluer à l’autel” parce qu’elle est si désireuse de devenir sa femme. Espérons que leur pause dans la planification du mariage ne soit qu’une question stratégique et que les deux puissent bientôt faire leur petit bonhomme de chemin dans l’allée.