Kristin Chenoweth pleure la mort de sa mère biologique: « Les dix années et plus où je l’ai connue ont été magiques »

Kristin Chenoweth rend hommage à sa mère biologique après sa mort.

L’actrice, 55 ans, s’est rendue sur Instagram dimanche pour partager la nouvelle de son décès, tout en incluant un hommage émouvant aux côtés d’images de sa mère, Lynn, tout au long de sa vie.

« L’ange qui m’a amené au monde est décédé. Elle s’appelle Lynn. Aka Mamalynn. Les dix années et plus où je l’ai connue étaient magiques », a commencé Chenoweth en hommage.

Le carrousel d’images comprend quelques clichés du duo mère-fille ensemble au cours de la dernière décennie.

La lauréate du Tony Award a poursuivi : « Tant de choses sont devenues claires pour moi quand je l’ai rencontrée et que j’ai appris à vraiment la connaître. Ceux d’entre nous qui la connaissaient aimaient sa lumière. Son amour de la musique et de tout ce qui est artistique. Une artiste elle-même ! »

« La mère de la belle Jennifer et de mon chéri Chris. Mec, elle aimait ses enfants ! Dans son ventre, je suis devenu fan de Stevie Ray et Jimmie Vaughan, Doyle Bramhall, Jimi Hendrix et, bien sûr, Billy Ethridge – mon père bio. Les deux d’entre eux m’ont donné la capacité artistique innée que j’ai aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

« Mamalynn priait pour moi chaque année le jour de mon anniversaire, espérant que j’avais la vie la plus parfaite, ce que j’étais bien sûr. Je me suis éclipsée et j’ai prié pour elle aussi, souhaitant qu’un jour je serais autorisée à lui dire « merci ». Ce que j’ai fait le 12/12/12. Une belle journée ! Nous n’avons rien laissé de non-dit à la fin », a poursuivi Chenoweth.

« Elle me manquera jusqu’à la fin de mes jours. Mais ensuite, je m’envolerai dans le ciel, où elle m’attendra pour me saluer, et elle dira : ‘Commence à chanter Babygirl !’ Et je le ferai. RIP Mamalynn », a-t-elle conclu.

Les amis célèbres de Chenoweth ont laissé des notes sincères dans sa section de commentaires.

Reese Witherspoon a écrit : « Quel bel hommage. Chante sa chanson, babygirl », en ajoutant un emoji au cœur rouge.

Selma Blair a écrit « Love » avec un cœur jaune.

Rita Wilson a ajouté : « Kristin, je suis tellement désolée pour ta perte. Quelle bénédiction tu as appris à te connaître au cours de ces dernières années. Et qu’elle ait appris à te connaître. Ta gratitude dans cet hommage est si brillante et claire. Amour vous. Que son souvenir soit éternel.

Chenoweth a parlé sur Fox Nation de son histoire d’adoption, révélant qu’elle a été adoptée à l’âge de cinq jours et qu’elle est depuis ancrée dans sa foi.

En 2022, Chenoweth était invitée à l’émission « Today », où elle a partagé que ses parents adoptifs ne l’avaient jamais « surprise » avec son histoire d’adoption.

« Ils disaient toujours : ‘La femme qui t’avait dans le ventre ne pouvait pas s’occuper de toi comme elle le voulait, et elle t’aimait tellement.' »