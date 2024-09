Du 26 au 29 septembre 2024, organisme national à but non lucratif Fierté et moins de préjugés (PLP) organisera sa quatrième édition Vente aux enchères virtuelle #BannedTogether. Depuis 2019, PLP a collecté plus de 250 000 $ pour faire don de plus de 16 000 livres LGBTQ à la maternelle et aux classes de 3e année dans les 50 États. L’objectif de la vente aux enchères de cette année est de récolter 20 000 $ pour envoyer 1 600 livres gratuits inclusifs LGBTQ aux écoles primaires des États-Unis.

La vente aux enchères de cette année présente des objets et des expériences offerts par un groupe de célébrités diverses, dont la chanteuse Janelle Monáe, la chef Ina Garten, l’acteur Daniel Radcliffe, l’architecte d’intérieur Bobby Berk, l’auteur Alice Oseman, la drag queen Jinkx Monsoon, la légende du tennis. Billie Jean King, l’auteur Chris Colfer, le chanteur Jason Mraz, l’actrice Elvira, le rappeur Big Freedia, l’influenceur Cody Rigsby, le chanteur Lance Bass, l’actrice Kristin Chenoweth, la drag queen BenDeLaCreme, la drag queen Latrice Royale, le supergroupe indépendant boygenius, l’actrice Lily Tomlin et l’écrivain Jane Wagner, l’activiste Mercury Stardust, la musicienne Sara Bareilles, l’acteur Alan Cumming, la comédienne Hannah Gadsby, le comédien Cameron Esposito, l’actrice Nicole Maines, l’actrice Kat Barrell, la comédienne Margaret Cho, l’auteur Casey McQuiston, l’actrice Miss Benny, le chanteur Rufus Wainwright, l’actrice Lisa Ann Walter , l’actrice Jess Darrow, la dramaturge Shaina Taub et l’acteur Maulik Pancholy.

Présentant des articles passionnants comme un livre signé et personnalisé de la chanteuse Janelle Monáe ; une photo signée et personnalisée de Daniel Radcliffe, récent lauréat du Tony Award ; une paire de billets pour le spectacle de vacances Jinkx Monsoon et BenDeLaCreme, y compris une séance photo ; une rencontre virtuelle avec Nicole Maines ; et vinyle signé de Big Freedia. Le catalogue complet des enchères peut être aperçu ici.

La vente aux enchères virtuelle de PLP coïncide avec Semaine des livres interdits, un événement annuel qui attire l’attention sur les titres de livres contestés et rassemble les gens autour d’un soutien commun à la liberté de rechercher et d’exprimer des idées. Au cours de l’année scolaire 2022-2023, PEN America a enregistré 3 362 cas d’interdiction de livres dans les salles de classe et les bibliothèques des écoles publiques américaines. Ces interdictions ont supprimé l’accès des étudiants à plus de 1 500 titres de livres uniques rédigés par plus de 1 400 auteurs, illustrateurs et traducteurs, les cibles les plus fréquentes étant les auteurs de sexe féminin, les personnes de couleur et/ou LGBTQ+.

« En 2023, l’American Library Association a constaté une augmentation de 65 % du nombre de titres visés par la censure par rapport à 2022, en mettant l’accent sur les livres écrits par et sur les personnes LGBTQ+ et les personnes de couleur », a déclaré Lisa Forman, fondatrice de Pride and Less Prejudice. « Fierté et Moins de Préjugés s’engage à garantir que les élèves aient accès à des livres inclusifs LGBTQ à l’école et dans leurs bibliothèques pour se voir eux-mêmes et leurs familles représentés. »

Pride and Less Prejudice a été fondée en 2019 pour répondre au besoin de représentation LGBTQ+ dans les livres proposés aux élèves du primaire. Depuis sa création, PLP a fourni plus de 16 000 livres inclusifs LGBTQ en réponse aux demandes des enseignants de plus de 8 000 classes de maternelle à 3e année à travers les États-Unis. Le PLP dépend du soutien des donateurs et des demandes des enseignants pour remplir son importante mission. Apprenez-en davantage et faites partie de notre histoire ICI.