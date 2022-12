Kristin Chenoweth et son fiancé Josh Bryant se tiennent la main pendant leur absence – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Soirée rendez-vous de vacances ! Kristin Chenoweth et son fiancé Josh Bryant a passé une soirée romantique à Beverly Hills le lundi 12 décembre. L’actrice, 54 ans, et le musicien, 40 ans, semblaient avoir eu un rendez-vous charmant, alors qu’ils faisaient également des achats de vacances, car on les a vus se tenir la main alors qu’ils se dirigeaient de magasin en magasin. Les fiancés semblaient ravis.

Kristin était magnifique alors qu’elle portait un gilet rose gonflé sur une tenue entièrement noire, qui comprenait un chapeau confortable. Elle a complété sa tenue avec une paire de bottes argentées et brillantes à l’allure festive. Elle portait également un sac à main avec elle, ce qui est nécessaire pour une date de magasinage. Josh a porté un sweat à capuche camouflage vert sur une paire de jeans noirs et des baskets marron alors qu’ils se promenaient.

La sortie a eu lieu près de cinq mois après qu’il a été rapporté que le couple avait suspendu ses plans de mariage après s’être fiancé en octobre 2021, lorsque Josh a proposé sur le toit de la Rainbow Room de New York. Des sources proches du couple ont révélé qu’ils avaient décidé de reporter leur mariage à Personnes en juillet. Malgré la pause du mariage, le couple est clairement toujours très heureux ensemble ! Le couple se fréquente depuis août 2018, après une première rencontre lorsque le groupe de Josh jouait au Méchant mariage de la nièce de la star.

Même si leurs plans de mariage sont en veilleuse, le couple est toujours éperdument amoureux l’un de l’autre. Après la demande en mariage de Josh, les deux hommes ont jailli l’un de l’autre dans une interview avec Vogue. “J’ai été la mariée en fuite”, a plaisanté Kristin. « Maintenant que je l’ai trouvé, je ne le laisserai pas partir. Je courrai le saluer à l’autel. Josh a également montré son appréciation pour Kristin, l’appelant sa «meilleure amie» et son «âme sœur» à la sortie. “Kristin est mon monde, mon tout, et j’ai hâte de passer le reste de ma vie avec elle !” il a dit.

