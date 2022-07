Kristin Chenoweth et Josh Bryant auraient suspendu leurs projets de mariage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Plus de huit mois après leurs fiançailles, Kristin Chenoweth53, et Josh Bryant39, ont mis en pause leurs plans de mariage, selon Personnes. La légende de Broadway et le musicien auraient reporté le jour où ils se diront “oui”. Le couple, qui semble toujours être ensemble, n’a pas encore abordé cette nouvelle. Mais Kristin a partagé une photo sur son histoire Instagram le 19 juillet du couple se liant les bras tout en marchant dans un couloir avec des vêtements de fantaisie.

Kristin et Josh se sont fiancés le 27 octobre après trois ans de relation. Josh a fait sa demande en mariage sur le toit de la Rainbow Room de New York avec une superbe bague Halo à trois pierres. Kristin a partagé quelques photos post-engagement sur Instagram, en écrivant: “Je suppose que tu es coincé avec moi maintenant, @joshbguitar. Je t’aime et je ne te lâcherai jamais. Un million de fois oui !!!”

La Méchant star a également parlé de l’engagement dans une interview avec Vogue publié deux jours après que Josh a posé la question. “J’ai été la mariée en fuite”, a déclaré Kristin. « Maintenant que je l’ai trouvé, je ne le laisserai pas partir. Je courrai le saluer à l’autel. Josh est également intervenu lors de l’interview en disant: “Kristin est mon monde, mon tout, et j’ai hâte de passer le reste de ma vie avec elle!”

Kristin Chenoweth : Photos de la chanteuse

Kristin a rencontré son beau au mariage de sa nièce en 2016. Josh était là en tant que membre du groupe Hymne de la route secondaire. Ils se sont croisés deux ans plus tard lors du mariage du neveu de Kristin et ont commencé à se fréquenter officiellement en août 2018. Kristin n’a jamais été mariée auparavant, même si elle était fiancée à l’acteur Marc Kudisch en 1998, mais ils ont annulé en 2001.