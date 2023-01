Kristin Chenoweth dit qu’elle a été «pratiquement tuée» sur le tournage de «The Good Wife», dit que les extensions de cheveux l’ont sauvée

Kristin Chenoweth a affirmé que ses extensions de cheveux lui avaient sauvé la vie après avoir été “pratiquement tuée” sur le tournage de “The Good Wife” en 2012.

Chenoweth, aujourd’hui âgé de 54 ans, a été blessé dans un accident impliquant un éclairage sur le plateau et regrette de ne jamais avoir intenté de poursuites judiciaires contre CBS. L’actrice est apparue dans deux épisodes de la série dramatique en tant que Peggy Byrne.

Elle a affirmé qu’elle n’avait pas engagé de poursuites judiciaires à l’époque en raison de “la peur et de l’anxiété”.

“Je ne l’ai pas fait par peur et par anxiété, alors ne laissez jamais la peur diriger votre vie. J’ai des blessures de longue date à cause de cela”, a déclaré Chenoweth à Andy Cohen lors d’un épisode de “Watch What Happens Live”. “J’aurais aimé avoir écouté mon père, qui a dit : ‘Tu vas vouloir faire ça.’ Et nous ne sommes pas la famille qui poursuit, mais quand tu es pratiquement tué…”

La star de “Bewitched” a également décrit le moment où l’accident s’est produit pendant l’épisode.

“J’ai entendu, comme, un bruit de mât de drapeau. J’ai littéralement entendu, ‘Nous perdons la lumière.’ J’ai entendu “Action”. Et je me suis réveillé à Bellevue [Hospital]”, a-t-elle rappelé à Cohen. ” Ça m’a frappé au visage et ça m’a jetée dans un trottoir. Fracture du crâne de sept pouces, racine des cheveux [fracture]et les dents et les côtes.”

Chenoweth a noté que ses extensions de cheveux avaient sauvé la situation.

“Mes extensions de cheveux, vous savez, ont fait en sorte que la fracture de la racine des cheveux s’enchaîne. Mon médecin a dit:” Qu’est-ce que c’est que ces trucs en métal? Et j’ai dit, ‘Ce sont des extensions de cheveux.’ Et il a dit : “Ils t’ont sauvé la vie””, a-t-elle plaisanté. “Donc, toute personne qui souhaite obtenir des extensions de cheveux devrait, pour votre santé.”

Ce n’est pas la première fois que Chenoweth déclare avoir “peur” de poursuivre CBS après l’accident sur le tournage de “The Good Wife”. L’actrice a parlé de son histoire dans la collection d’essais “My Moment: 106 Women on Fighting for Themselves” en 2022.

“J’ai été informée par quelques personnes de mon équipe et de l’extérieur de mon équipe qu’il serait imprudent d’essayer de tenir CBS responsable de ce qui était clairement leur responsabilité”, a-t-elle écrit dans son essai, selon un extrait obtenu par Marie. Claire. “On m’a dit que je ne travaillerais plus jamais si je poursuivais un grand réseau. Et cela m’a fait peur. J’ai laissé la peur prendre le dessus et j’ai fait ce que tant de gens font – en particulier les femmes – face à quelqu’un ou quelque chose de plus plus puissants qu’eux. J’ai rétréci.

“Je raconte mon histoire sur ce qui s’est passé, et je me fiche vraiment que CBS ne m’engage plus jamais”, a poursuivi Chenoweth. “Ils savaient que j’étais très gravement blessé, mais ils ont exploité le pouvoir qu’ils détenaient sur une personne comme moi. Je suis un acteur qui travaille – un mot-clé.”

“Malheureusement, les pouvoirs en place à CBS à l’époque n’ont pas assumé la responsabilité de ce qui m’est arrivé, mais il y a un nouveau régime sur le réseau, et c’est tout simplement agréable de travailler avec eux. Le leadership est important. Point final.”

