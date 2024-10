La Presse Associée – 9 octobre 2024 / 18h29 | Histoire : 511044

Photo : La Presse Canadienne Cette combinaison d’images montre les acteurs, de gauche à droite, Kristin Chenoweth, Audra McDonald et Kelli O’Hara, qui participeront lundi à un rassemblement électoral à New York pour la vice-présidente démocrate à la présidence Kamala Harris. (Photo AP)

Stars de la scène et du cinéma, y ​​compris Anne Hathaway, Kelli O’Hara, Kristin Chenoweth et Audra McDonald – sont prêts pour un rassemblement électoral pour Kamala Harris à New York la semaine prochaine qui sera diffusé en direct.

« Des rassemblements à Broadway pour Kamala » sera joué devant un public invité en direct et diffusé en direct gratuitement à l’échelle nationale lundi via BroadwayWorld à 19h30 HAE.

L’événement comprendra des apparitions et des performances de Whoopi Goldberg, Ana Gasteyer, Billy Porter, Wilson Cruz, Arielle Jacobs, Erika Henningsen, Isabelle McCalla, J. Harrison Ghee, Judy Kuhn, Lilli Cooper, Rosie Perez et Shaina Taub. Chasten Buttigieg, l’épouse du secrétaire aux Transports Pete Buttigieg, sera également présente.

L’événement en soirée sera associé à une banque téléphonique virtuelle de jour, « Kamala Dial-A-Thon », avec des bénévoles espérant passer 1 million d’appels téléphoniques aux côtés des talents de Broadway et d’Hollywood pour aider à faire sortir le vote.

Cette poussée fait partie d’un effort de Broadway pour Harrisune coalition bénévole de professionnels de l’industrie et de passionnés de théâtre espérant élire Harris et le candidat à la vice-présidence Tim Walz ainsi que des candidats démocrates en novembre prochain.