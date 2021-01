Kristin Cavallari embrasse son nouveau départ alors qu’elle célèbre une nouvelle année de vie.

La personnalité de la télé-réalité a publié un certain nombre de photos et de messages mignons sur les réseaux sociaux le mardi 5 janvier pour marquer son 34e anniversaire. Kristin a partagé cela malgré une année 2020 difficile, qui comprenait l’annonce de sa séparation d’avec son mari Jay Cutler en avril, elle est reconnaissante de toutes ses expériences.

Une photo en noir et blanc la montrait en train de savourer un dessert d’anniversaire avec une bougie lors d’une soirée en ville.

« 33 a été une année folle pour dire le moins », a-t-elle ajouté. Instagram pic. « Les hauts et les bas, les hauts et les bas. Mais je peux honnêtement dire que c’était l’une des meilleures années de ma vie. Beaucoup de croissance et d’opportunités. Je sens que je suis de retour à mon ancien moi et je me sens vraiment bien. est 34. «

Elle a également partagé un certain nombre de clichés de son histoire Instagram d’elle-même célébrant sa journée spéciale avec une fille de 8 ans. Camden, 6 ans Jaxon et 5 ans Saylor, les trois enfants qu’elle partage avec son ex joueur de football à la retraite.