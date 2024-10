Kristin Cavallari révèle pourquoi elle a rompu avec Mark Estes

Notant qu’elle ne voulait pas « voler » à Estes un avenir plein, Cavallari a ajouté : « Je ne regrette rien. Je ne regrette pas d’avoir rendu public sa présence. Je ne regrette pas de l’avoir présenté à mes enfants.

L’ancienne star de télé-réalité est devenue émue en parlant de son désir de rester amie avec son ex, en disant: « J’aime être amie avec mes ex et Mark est vraiment quelqu’un que j’aimerais vraiment avoir dans ma vie dans une certaine mesure parce que je le fais vraiment. je me soucie de lui.

Quant à Cavallari, elle est satisfaite de sa saison actuelle de vie, passant du temps avec ses enfants.

«Je sais que mon temps est limité avec mes enfants partout», a-t-elle déclaré, reconnaissant qu’il lui reste neuf ans avant de devenir une nicheuse vide. « C’est pourquoi je veux en tirer le meilleur parti. »

Et en termes de rencontres, Cavallari a noté que ce n’était pas actuellement sur son radar, mais a ajouté que sa relation avec Estes prouvait : « Je ne suis qu’un pas de plus pour trouver celui-là. »

