Kristin Cavallari qualifie d’« émouvant » le fait de regarder son fils Camden jouer au football, « j’ai pleuré »

Kristin Cavallari sur le fait de regarder son fils Camden jouer au football

Kristin Cavallari a confié avec franchise qu’il n’était pas facile de voir son fils de 12 ans jouer au football.

La mère de trois enfants, âgée de 37 ans, a fondu en larmes lors de l’épisode du 17 septembre de son Soyons honnêtes podcast, tout en parlant de la façon dont elle a regardé le fils de son ex-mari Jay Cutler jouer en tant que quart-arrière de football pour la première fois de sa vie.

« Cela a été tellement émouvant », a-t-elle déclaré avant d’admettre : « J’ai pleuré la nuit précédant le premier match de Camden. »

Cavallari, qui est également mère de Jaxon, 10 ans, et de sa fille Saylor, 8 ans, avec le quarterback des Chicago Bears, a déclaré que l’équipe de Camden affrontait des élèves de septième et de huitième année qui mesuraient « 1,93 m ou plus ».

Au cours de la conversation, l’actrice n’a pas pu contrôler ses larmes alors qu’elle parlait du match, où Camden « a pris de très mauvais coups ».

« Il a pris des coups très violents. Ce n’est pas mon intention, d’ailleurs, de pleurer », a-t-elle déclaré. « Il a été touché, il a volé et il est tombé très durement. En tant que mère, je savais à quel point il avait peur après ce premier coup. Et c’est ce qui m’a le plus énervée. »

« Oh mon Dieu », s’est-elle exclamée, en partageant qu’elle « pensait » avoir « surmonté tout cela ».

« Penser à lui en train de se faire peur là-bas me détruit. Cela me détruit », a-t-elle poursuivi.

« Plus que l’aspect physique, évidemment, je ne veux pas qu’il se blesse physiquement, et puis il a été frappé à plusieurs reprises. Et c’était honnêtement l’une des choses les plus difficiles que j’ai eu à endurer. C’est tellement dur de voir son bébé se faire frapper. »

En parlant du côté émotionnel de la maternité, Cavallari a déclaré : « Vos enfants sont littéralement de petits morceaux de votre cœur, littéralement, là-bas dans le monde, on leur jette de la merde, on les frappe physiquement, toutes ces choses. Et tout ce que nous voulons faire en tant que mères, c’est protéger nos bébés. »

Elle a poursuivi : « Le revers de la médaille, c’est que quand il joue vraiment bien et qu’il marque un touchdown et tout, c’est juste la meilleure sensation au monde et vous êtes tellement heureux pour lui. »