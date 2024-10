Kristin Cavallari pense que Kanye West et Britney Spears ont été clonés

Kristin Cavallari a quelques théories sur d’autres célébrités.

Le Plage de la lagune L’ancienne élève a ri en parlant avec Justin Anderson de son amour pour les théories du complot. Dans la dernière édition de son podcast, Soyons honnêtes avec Kristin Cavallari.

Kristin Cavallari, au centre, pense que Kanye West et Britney Spears sont des clones.

« Ne m’annule pas, Hollywood ! » » dit Cavallari. « Laissez-moi mon podcast. »

Anderson, co-animateur de l’épisode, a plaisanté en disant que certaines choses, selon elle, lui faisaient penser qu’il ne pouvait pas être ami avec elle. Leur conversation sur le sujet commence environ 20 minutes après le début de la vidéo ci-dessous.

« Je crois tout », a déclaré Cavallari avec un grand sourire.

Elle a un favori.

« Je le crois, les gars », a déclaré Cavallari. « Je crois de tout cœur ce que je m’apprête à dire : je pense qu’il y a des clones, d’accord ? Et je pense que Kanye [West] est un clone. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. »

« Tu te souviens, il parlait vraiment beaucoup ? Il en disait vraiment trop, [and] la cabale n’aimait pas ça, vous savez », a-t-elle dit à propos des sociétés secrètes. « Les Illuminati, la cabale, ils n’aimaient pas tout ce qu’il disait. Il a appelé beaucoup de gens et il a dit que si je pars et que je reviens et que j’ai l’air différent, ce n’est pas moi. Qu’est-ce qui s’est passé ? Il était parti. Regardez-le. Comparez de vieilles photos de lui. Ce n’est plus la même putain de personne. »

Quand Anderson lui a demandé si elle pensait que Britney Spears était aussi un clone, elle a eu une réponse rapide.

« Ce n’est pas Britney Spears », a-t-elle déclaré. « Je suis désolé, ce n’est pas Britney Spears. Allez voir les photos ! Ce n’est pas Britney Spears. »

Tous les podcasts de Cavallari ne se concentrent pas sur les théories du complot. Les épisodes récents se sont concentrés sur la discussion avec un médecin sur le cerveau et sur sa plongée rupture récente avec son petit ami Mark Estes.

