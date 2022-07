Kristin Cavallari partage comment elle sort en ligne, révèle l”état de la relation

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kristin Cavallari opte pour la route des rencontres en ligne après sa séparation de Jay Cutler.

“Les gens m’ont piégé. Des amis communs”, a-t-elle déclaré mardi dans l’épisode du podcast “Pas maigre, mais pas gros”. “Mes DM ont essentiellement été mon application de rencontres.”

Cavallari, 35 ans, a poursuivi: “Je ne vais opter que pour le vérifié [accounts]. Je ne peux pas filtrer tous mes DM mais je peux voir ces coches bleues, chérie.”

La fondatrice de “Uncommon James” a partagé que même si elle cherche des utilisateurs vérifiés d’Instagram, cela ne veut pas dire qu’elle veut sortir avec une autre célébrité.

“Je préfère que quelqu’un ne soit pas [famous]. J’ai vraiment, dans ma tête, mon homme idéal est un homme d’affaires que personne ne connaît”, a-t-elle partagé. “Je n’aime pas les gens si souvent. Je suis allé à un rendez-vous avec un homme d’affaires à Nashville. Je suis assez pointilleux, je suppose. Mais je ne vais pas m’installer, je vais rester pointilleux.”

Cavallari a demandé le divorce de son mari depuis sept ans en avril 2020. Le couple partage trois enfants : Camden, 9 ans, Jaxon, 8 ans et Saylor, 6 ans.

Après le divorce de Cavallari et Cutler, l’ancienne de “The Hills” a partagé qu’elle sortait ensemble, mais en gardant cela privé.

“J’ai été assez capable de garder les choses sur le DL ces derniers temps, ce qui est bien”, a-t-elle déclaré. “Je suis sortie avec quelqu’un tout de suite après Jay pendant environ cinq, six mois. Je suis sortie avec Jeff pendant cinq ou six mois juste après cet autre gars. Puis je ne suis plus sortie du tout pendant un moment.”

Cavallari faisait référence à sa brève relation avec le comédien Jeff Dye. Leur relation a fait la une des journaux fin 2020. US Weekly a rapporté que le couple avait rompu en mars 2021.

Depuis lors, Cavallari partage qu’elle “sort activement” à Nashville où elle vit avec ses trois enfants. “Je sortais avec quelqu’un pendant quelques mois, mais j’ai continué à avoir d’autres rendez-vous”, a-t-elle expliqué. “J’ai eu pas mal de rendez-vous.”

Bien que la mère de trois enfants ait été catégorique sur les fréquentations, elle a confirmé qu’elle était toujours célibataire.

En juillet, Cavallari a parlé de son divorce avec Cutler et a déclaré qu’elle considérait leur séparation comme un choix positif.

“La chose la plus effrayante que j’aie jamais faite est de divorcer. Mais c’est la meilleure chose que j’ai jamais faite et cela a vraiment lancé mon voyage vers l’amour-propre et la découverte de qui je suis maintenant”, Cavallari a déclaré sur le podcast “The School of Greatness”.

“Nous n’avons rien d’autre que de l’amour et du respect l’un pour l’autre et nous sommes profondément reconnaissants pour les années partagées, les souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers. C’est juste la situation de deux personnes qui se séparent”, a déclaré le couple dans un Instagram conjoint. déclaration à l’époque.

Elle a remercié ses trois enfants pour lui avoir donné une vision positive de son divorce.

“Mes enfants m’ont inspirée à devenir la meilleure version de moi-même”, a-t-elle déclaré. “Je ne peux être aussi bon avec mes enfants que je le suis avec moi-même. Si je suis vide, je n’ai rien à leur donner. Être capable d’être énergisé et de m’aimer pour pouvoir aimer mes enfants – et les soutenir et les encourager – c’est la chose la plus importante.”