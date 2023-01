Kristin Cavallari ne pense pas vouloir “sortir avec un autre athlète” après les romances de Jay Cutler et Matt Leinart

Kristin Cavallari a été là et l’a fait quand il s’agit de sortir avec des athlètes professionnels.

C’est quelque chose qu’elle ne cherche pas à reproduire dans de futures relations, a-t-elle dit à son co-animateur de podcast et ex-petit ami Stephen Colletti.

“Pour être honnête, je ne veux rien dire que je finirai par regretter, mais je ne pense pas que je veuille sortir avec un autre athlète”, a-t-elle admis.

“J’ai fait ça. … Je veux laisser ça dans le passé.”

KRISTIN CAVALLARI APPELLE LE MARIAGE À JAY CUTLER “TOXIQUE” ET AVERTIT DE NE PAS “IGNORER LES DRAPEAUX ROUGES”

Cavallari a divorcé de son ex-mari et ancien quart-arrière de la NFL Jay Cutler en 2020. Les deux partagent trois enfants – les fils Camden et Jax et la fille Saylor.

Elle en a peut-être fini avec les athlètes pour le moment, mais la star de télé-réalité a quelques réflexions sur le type de professionnel du sport qui est le meilleur à ce jour.

“Voici mon marché”, a-t-elle dit à Colletti, “je suis sortie avec un joueur de hockey. Vous savez, pour moi, maintenant dans ma vie où je suis, c’est plus une question d’horaires. Alors le baseball, ils sont partis tout le temps. Basketball , ils sont partis tout le temps. Le football est raisonnable. Le hockey, ils sont souvent partis, mais vous savez, c’est faisable.

La conversation est née du récapitulatif de Cavallari et Colletti d’un précédent épisode “Laguna Beach” pour leur podcast “Back to the Beach”.

Dans l’épisode, Cavallari révèle qu’après être sortie avec Colletti, elle est passée à l’ancien quart-arrière de l’Université de Californie du Sud et de la NFL, Matt Leinart.

“Oh mon Dieu, mon premier quart-arrière. … Je suis sorti avec quelques athlètes de mon temps, je dirai”, a déclaré Cavallari, 36 ans.

“En fait, je suis toujours de bons amis avec Matt. Matt est l’être humain le plus gentil de la planète. C’est un gars tellement génial. Mais, oui, je suis sorti avec lui quand j’avais 18 ans – ma deuxième moitié de ma dernière année.

“Il était au sommet du monde cette année-là. J’étais tellement excité à ce sujet. C’était un gros problème pour moi.“