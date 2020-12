Justin Anderson clarifie une certaine rumeur sur son meilleur ami Kristin Cavallari.

Kristin et Charme du Sud étoile Austen Kroll a suscité des spéculations sur une romance plus tôt ce mois-ci après qu’Austen ait laissé une remarque coquette sur son post Instagram, et a ensuite été vue faire la fête ensemble.

Au cours d’une Regardez ce qui se passe en direct apparition le jeudi 17 décembre, a déclaré Austen à l’hôte Andy Cohen que Kristin avait « glissé dans » son compagnon de casting Craig Conoverles SM pour lui faire savoir qu’elle serait en ville, et donc ils sont tous sortis dîner.

Mais le 18 décembre, Justin s’est tourné vers son histoire Instagram pour clarifier que Kristin n’avait pas réellement glissé dans les DM de Craig – ou de qui que ce soit d’autre, d’ailleurs.

« Ce n’est pas le genre de chose dont je devrais parler mais Kristin ne se glisserait jamais au hasard dans le DM de quelqu’un », a écrit Justin. « J’étais fan de nos nouveaux amis Craig et Austen et nous avons rendu visite à Charleston et nous les avons rencontrés … j’ai poussé pour l’amitié. »

Le coloriste de cheveux de célébrité a ajouté: « Kristin était avec nous pour la balade et personne n’est en train de se brancher ou même de flirter. Quatre adultes qui sont amis. Passons à autre chose. »