« aux gens qui montrent leur amour et leur soutien – merci », a-t-il posté. « aux personnes partageant leurs propres histoires d’adoption – je vous apprécie et vous respecte. aux personnes de comptes privés qui disent des choses négatives – allez donner un coup de pied sur l’autoroute, vous n’êtes pas les bienvenus ici. nous avons tous une histoire et autant Je crois que notre passé ne définit pas nécessairement qui nous sommes en tant qu’adultes, il joue définitivement un rôle dans ce que nous devenons aujourd’hui. «

Il a poursuivi: « Je suis fort parce que j’ai lutté, je suis sage parce que j’ai commis des erreurs, j’accepte et plein d’amour parce que j’ai vécu le contraire. Ma sœur et @caitlinrounds m’ont envoyé cette photo d’enfant de moi la nuit dernière et ça m’a juste rappelé que je serai toujours le gentil petit justin qui a toujours voulu que tout le monde sourie, rie et s’entende. «

Justin, qui est venu dans sa famille comme gay avant sa première année d’université et est actuellement engagé Austin Rhodes, a terminé le message avec « xoxoDad », en ajoutant un emoji clignotant.