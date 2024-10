Kristin Cavallari expose ses jambes avec un look automnal à New York

Kristin Cavallari adopte la mode d’automne pour une récente visite à New York… exposant ses jambes bronzées dans un ensemble comportant beaucoup de cuir.

Regardez-le… l’ancienne de « Laguna Beach » se pavane dans une paire de bottes à talons en cuir noir, qu’elle a associée à une toute petite jupe à motifs. La vétéran de la télé-réalité complète son ensemble automnal avec un t-shirt foncé et une veste en cuir marron… prouvant qu’il n’est pas nécessaire que ce soit l’été pour réchauffer les choses.

Kristin se sent clairement lors de sa visite à Big Apple… envoyant un petit sourire narquois à la caméra alors qu’elle quitte le hotspot Carbone.

Kristin semble s’en sortir plutôt bien, malgré son mois d’octobre mouvementé… qui a vu l’ancienne de « The Hills » la confirmer diviser du petit ami Marc Estes et son ex-mari, Jay Cutlerarrêté pour conduite en état d’ébriété et possession d’armes à feu.