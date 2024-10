Kristin Cavallari explique sa rupture avec Mark Estes sur un podcast

La star de télé-réalité de 37 ans a expliqué pourquoi elle a rompu avec Estes, 24 ans, après une relation de 7 mois, dans l’épisode de mardi de son podcast « Let’s Be Honest ».

Kristin a lancé les choses en disant à ses auditeurs que cela n’avait rien à voir avec la tricherie ou la méchanceté, notant que Mark était toujours gentil et solidaire.

Kristin a déclaré que Mark n’avait tout simplement pas assez d’expérience de vie parce qu’il était jeune et avait besoin de se retrouver, ajoutant qu’elle avait toujours été consciente de leur écart d’âge.

Soudain, Kristin s’est un peu étouffée lorsqu’elle a décrit Mark comme un « bon gars » et leur relation comme très saine et mature malgré sa jeunesse. Elle a poursuivi en disant que Mark rendrait « quelqu’un de si heureux un jour » et « aurait sa propre belle famille ».