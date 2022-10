Kristin Cavallari étourdit en minuscule bikini blanc au Mexique: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Méga

Kristin Cavallari, 35 ans, est fière de son corps post-lifting ! La star de télé-réalité a montré sa silhouette magnifique dans une publication Instagram du 6 octobre qui comprenait un superbe selfie miroir de bikini. Vu dans la troisième image du carrousel ci-dessous, la star de télé-réalité portait un simple bikini blanc et accessoirisé avec un chapeau de cow-girl. Ses orteils étaient peints d’une couleur jaune gaie qui correspondait au décor vibrant de sa location en Basse-Californie du Sud, au Mexique.

Plus à propos Kristin Cavallari

Le magnifique cliché est venu un peu plus d’un mois après que la mère de trois enfants a admis avoir subi un lifting des seins. «Je vais rester réaliste avec vous tous: j’ai eu un ascenseur après avoir allaité les 3 enfants», a-t-elle écrit lors d’une session de questions-réponses sur Instagram le 23 août. L’auteur du livre de cuisine partage ses deux fils et une fille, Camdendix, Jaxon8 et Saylor6 ans, avec son ex-mari geai coutelier38,

Le carrousel que Kristin a publié jeudi comprenait également une photo d’elle et de sa meilleure amie et coiffeuse de célébrités. Justin Anderson. Ils ont posé ensemble et ont souri largement pour un selfie portant des chemises tie-dye. Justin a fait un signe de suspension, tandis que Kristin a pointé sa chemise qui disait « PAS DE MAUVAIS JOURS ». Après les selfies amusants, il y avait des instantanés de palmiers au coucher du soleil, un selfie de plage que Kristin a pris et une photo de ses tibias alors qu’elle se détendait sur un hamac.

Dans la légende de la photo, elle a plaisanté sur la nécessité d’aborder le fait que Justin n’est que son ami et qu’il est également gay, et qu’elle est effectivement célibataire. Elle a ensuite réfléchi au temps de rajeunissement qu’elle avait passé au Mexique. “Nous sommes venus au Mexique pour une cure de désintoxication de 4 jours et bien que j’aie fait un million de cures de désintoxication physique auparavant, je n’ai jamais fait de cure de désintoxication émotionnelle et spirituelle. Je rentre chez moi avec tellement de clarté et de paix et je me sens plus connectée à moi-même que jamais », a-t-elle commencé.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





“Ce voyage m’a appris que la comparaison est le voleur de joie – et je veux dire même avec des expériences”, a-t-elle poursuivi dans le message sincère. « Si je suis ici à me demander pourquoi mon expérience était différente de la vôtre, cela me sort de la mienne et de ce que mon expérience essaie de m’apprendre. Cela m’empêche d’être présent. Je suis dans un voyage spirituel majeur et j’ai l’impression que ce n’est que le début. Je rentre chez moi une femme différente et pour cela je suis éternellement reconnaissant.

Kristin a partagé un autre diaporama de photos de son voyage le 4 octobre pour célébrer la vérification de quelque chose sur sa liste de choses à faire : aider les tortues de mer à se diriger vers l’océan après l’éclosion. “Une autre journée vraiment magique et je suis tellement reconnaissante pour toutes ces expériences”, a-t-elle déclaré à propos de son expérience à côté de quelques photos d’elle et de Justin participant à cet événement passionnant. “Nous avons aidé à relâcher des bébés tortues dans l’océan ce matin, ce qui était sur ma liste de choses à faire, et je ne l’oublierai jamais.”

Lien connexe Lié: Sortie de Kristin Cavallari de “The Hills”: pourquoi elle n’est pas revenue à plein temps pour “New Beginnings”

Enfin, Kristin a partagé quelques photos d’elle et Justin profitant de quelques cascades qu’ils ont parcourues ainsi qu’un autre beau selfie de plage pendant l’escapade. Justin et Kristin ont certainement apprécié un voyage varié et régénérant !