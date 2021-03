Le couple a été aperçu pour la première fois en train de s’embrasser à Chicago en octobre 2020, et ils ont été vus le mois suivant lors d’une soirée avec des amis au lieu de rencontre de West Hollywood, Craig’s. Kristin et ex Jay Cutler , qui partagent des enfants Camden , 8, Jaxon , 6 et Saylor , 5 ans, ont annoncé leur divorce en avril 2020 après 10 ans de mariage.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy