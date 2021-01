Kristin Cavallari semble devenir sérieux avec son nouveau petit ami, le comédien Jeff Dye.

le Très Cavallari La star et certains de ses amis sont apparus sur un Instagram Live avec Jeff le 8 janvier, où ils ont discuté de sa plus longue relation. Jeff a déclaré qu’il ne restait que quatre mois avant de faire un clin d’œil à Kristin. Les deux ont été vus pour la première fois en train de s’embrasser à Chicago en octobre 2020, laissant entendre que c’était probablement la romance à laquelle il faisait référence.

Pour ceux qui se demandent juste Comment sérieux le couple est, l’Instagram Live s’est terminé par l’échange des deux « Je t’aime ».

Kristin et Jeff ont passé beaucoup de temps ensemble récemment. En novembre 2020, le couple a été aperçu en train de dîner avec des amis dans le hotspot de West Hollywood, Craig’s.

« Kristin et Jeff avaient d’énormes sourires sur leurs visages et étaient ravis de se voir », a déclaré une source à E! Nouvelles du dîner. « Ils se sont fait un gros câlin et il s’est assis juste à côté d’elle. La table entière riait et cela semblait être une conversation amusante. Jeff faisait des blagues et tout le monde était de bonne humeur. »