Kristin Cavallari et Austen Kroll purifient enfin l’air.

Les stars de la télé-réalité ont été au centre des rumeurs d’amour pendant des semaines après la Très Cavallari personnalité traîné avec le Charme du Sud star et d’autres amis de retour en décembre 2020. Les spéculations sur les rencontres ne se sont intensifiées qu’après que Kroll a révélé que Cavallari « s’était glissé dans » son compagnon de casting Craig Conoverles DM pendant un Regardez ce qui se passe en direct apparence.

Cavallari a dit sa vérité sur la question lors de l’épisode du 9 février de Kroll et Conover Oreillers et bière Podcast.

Adressant son message à Conover, Cavallari a expliqué: « Alors je vous ai envoyé un DM, je me suis glissé dans les DM et je vous ai dit merci pour les masques, nous venons à Charleston dans un mois ou peu importe. J’étais comme je pense que nous vous allez tous traîner parce que vous aviez déjà ce lien avec [her best friend] Justin [Anderson]. Ce n’était pas romantique, ce n’était pas affectueux. Tu ne m’as jamais dit que tu avais une petite amie parce qu’elle n’est jamais arrivée à cet endroit. «

Conover a répété: « Je vais simplement éliminer le mot » slide « de mon vocabulaire parce que c’est exactement ce que vous avez dit. Justin est un grand fan de la société depuis un certain temps. Grâce à cela, nous sommes devenus amis, vous venez à Charleston et nous avons passé un moment formidable. «