Kristin Cavallari n’est pas aveugle au thé renversé.

Plus tôt cette semaine, Charme du sud étoile Madison LeCroy—Qui a récemment eu une aventure avec Jay Cutler– a finalement abordé les rumeurs de romance impliquant elle-même et un ancien joueur de la MLB Alex Rodriguez.

« Il n’a jamais trompé physiquement sa fiancée avec moi », a-t-elle déclaré à Page six, ajoutant qu’ils ont parlé au téléphone mais ne se sont jamais rencontrés. De plus, une source proche de l’athlète avait déjà dit à E! News qu’il ne connaît pas la star de Bravo et ne l’a jamais rencontrée.

En fin de compte, Kristin ne pouvait s’empêcher de rejoindre par inadvertance la conversation sur Instagram. Et oui, elle vient peut-être de révéler de quel côté elle est.

Le jeudi 4 février, le Très Cavallari BFF de la star Justin Anderson partagé un Vidéo Instagram de la paire travaillant. Leur chanson de choix? « Let’s Get Loud » par la fiancée d’Alex Jennifer Lopez.

« Un peu de motivation jeudi pour vos amants », a écrit Justin en ligne. « La vie est une question de travail acharné et de HUSTLE! Ne comptez pas sur la chance pour vous apporter ce que vous voulez de la vie. » Kristin répondait, « Yesssss lovie. »