Kroll a répondu: « J’ai l’impression que c’est dans notre nature. Vous n’allez pas vous mordre la langue. Quelqu’un va dire quelque chose à propos du drame il y a quelques semaines et vous allez juste dire: ‘D’accord, je suis va brûler tout cet endroit. « »

Quant à ses retrouvailles avec Jenner, Cavallari a commenté la nouvelle apparence de son ex: « Il a les cheveux longs en ce moment. Je le suis sur Instagram et il vient de les mettre dans un chignon d’homme … le chignon d’homme était mignon. J’étais comme , « OK, je comprends. Je reçois tout votre truc. » Mais je le verrai et je vous dirai comment ça se passe. «

E! News a révélé en exclusivité des photos de la réunion de Cavallari et Jenner sur la plage le lundi 8 février. Le duo a été vu en train de rire et de bavarder sur la plage de Malibu avec des caméras à proximité.

