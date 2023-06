Kristin Cavallari dit qu’elle ne sortira pas à la télévision après une séparation désordonnée de la star de la NFL Jay Cutler

Kristin Cavallari a décidé de laisser tomber les projecteurs.

Dans une récente interview, l’alun de « Laguna Beach » a révélé son raisonnement derrière le fait de s’éloigner de la télé-réalité après son divorce désordonné avec la star de la NFL Jay Cutler.

« Je me suis éloignée de ‘Very Cavallari’ parce que je ne voulais pas sortir avec une émission de téléréalité », a-t-elle déclaré mardi à The Messenger. « Je l’ai fait quand j’avais 20 ans. Je n’ai pas besoin de faire ça en tant qu’adulte. »

Cavallari a demandé le divorce de son mari depuis sept ans en avril 2020. Le couple partage trois enfants : Camden, 9 ans, Jaxon, 8 ans et Saylor, 6 ans.

Cavallari a partagé que leurs enfants l’ont aidée à se retirer de la télé-réalité.

« J’ai des enfants maintenant », a-t-elle déclaré au point de vente. « C’était une chose quand je devais m’inquiéter juste pour moi, mais j’ai une famille dont je dois m’inquiéter maintenant. Je sais que cela fait une très bonne émission de télévision, et je ne suis pas prêt à faire tout cela. Il y a certainement un niveau de stress qui accompagne le fait de faire une émission de téléréalité, et je suis tellement plus heureux de ne pas être à la télévision. »

Cavallari est également brièvement apparu dans le spin-off de « Laguna Beach », « The Hills », pendant un an en 2009.

Elle a noté qu’elle était « tellement reconnaissante pour mes trois expériences de télé-réalité », mais que sa vie est devenue « plus paisible sans elles ».

Cavallari a fondé sa marque de bijoux, Uncommon James, en 2017. Elle a partagé qu’être une star de la télé-réalité n’était pas bon pour les affaires.

« La société est meilleure grâce à cela », a déclaré Cavallari à propos de sa décision de se retirer. « Les employés que nous attirions venaient parce qu’ils voulaient être dans l’émission, pas parce qu’ils voulaient juste travailler pour l’entreprise. Il y a une fille qui est avec moi depuis le tout début, et c’est tout. Mon équipe est si bonne . Ce ne serait pas le cas si nous avions des caméras. »

Le joueur de 36 ans pourrait ne pas abandonner la télévision tous ensemble. Cavallari a déclaré au point de vente qu’elle avait eu « beaucoup de conversations » concernant une émission de cuisine, mais pour l’instant, elle se contente de faire passer ses enfants en premier.

« En ce moment, mon équilibre travail-vie est vraiment excellent », a-t-elle expliqué. « C’est plus la vie. Je suis maman, avant tout. C’est juste comme ça que je veux le garder. Je n’essaie pas vraiment d’ajouter beaucoup à mon assiette. »

En juillet, Cavallari a parlé d’elle divorcer avec Cutler et a déclaré qu’elle considérait leur séparation comme un choix positif.

« La chose la plus effrayante que j’aie jamais faite est de divorcer. Mais c’est la meilleure chose que j’aie jamais faite et cela a vraiment lancé mon voyage vers l’amour-propre et la découverte de qui je suis maintenant », Cavallari a déclaré sur le podcast « The School of Greatness » à l’époque.

« Nous n’avons rien d’autre que de l’amour et du respect l’un pour l’autre et nous sommes profondément reconnaissants pour les années partagées, les souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers. C’est juste la situation de deux personnes qui se séparent », a déclaré le couple dans un Instagram conjoint. déclaration à l’époque.

Elle a remercié ses trois enfants pour lui avoir donné une vision positive de son divorce.

« Mes enfants m’ont inspirée à devenir la meilleure version de moi-même », a-t-elle déclaré. « Je ne peux être aussi bon avec mes enfants que je le suis avec moi-même. Si je suis vide, je n’ai rien à leur donner. Être capable d’être énergisé et de m’aimer pour pouvoir aimer mes enfants – et les soutenir et les encourager – c’est la chose la plus importante. »