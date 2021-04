Share on Twitter

KRISTIN Cavallari a fait un retour surprise à The Hills dans la saison deux du redémarrage de New Beginnings alors qu’elle taquine une romance ravivée avec Brody Jenner.

Des mois après son méchant divorce d’avec son ex-mari Jay Cutler, la star de télé-réalité était magnifique alors qu’elle retournait aux racines de la série MTV pour retrouver son ancienne flamme.

À la fin de la bande-annonce remplie de drames de la deuxième saison de The Hills: New Beginnings, Kristin, 34 ans, fait une apparition inattendue.

Une voiture noire s’arrête et une femme sort avec des talons aiguilles élégants.

La créatrice de bijoux avait l’air gorgoeus dans une robe noire moulante découpée qui mettait en valeur sa silhouette tonique.

Elle a complété son look avec une queue de cheval haute et un œil charbonneux accompagné de beaucoup de bling.

Pendant la lecture du clip, on entend une voix off présumée être son ex-petit ami, Brody.

«J’ai encore quelques rêves à réaliser», a-t-il entendu dire et Kristin est montrée.

«Pour être réunis», dit-elle en réponse alors que le duo fait tinter ses verres – bien que cela ne soit pas montré.

Kristin et Brody ont une longue histoire, car ils sont sortis ensemble quand elle avait 18 ans et ont eu une histoire d’amour récidive en 2006 lors de leur première fois à The Hills.

Brody a ensuite épousé Kaitlynn Carter, bien que le couple se soit séparé en août 2019.

Pendant ce temps, Kristin a également été malchanceuse en amour ces dernières années.

le MTV star marié Jay Cutler, 37 ans, en 2013, bien que le couple ait appelé à démissionner en 2020.

Les ex partagent trois enfants: Camden, huit ans, Jaxon, six ans et Saylor, cinq ans.

À la suite de l’annonce de leur séparation, The Sun a révélé en exclusivité qu’un tribunal avait accepté de sceller leur divorce pour éviter un «préjudice» et un «embarras grave».

Leur le divorce est vite devenu méchant, comme le Très Cavallari star a affirmé que son ex NFL était « contrôlantes et manipulatrices tout au long de leur mariage. »

Elle a dit qu’il était d’accord avec elle l’achat d’une maison de 5 millions de dollars à Nashville, mais aurait «retenu» les fonds alors qu’elle «n’accepterait pas le règlement défavorable que son mari proposait.»

Kristin a affirmé en avril 2020 que Jay l’avait informée qu’il «n’acceptait pas qu’elle achète la maison à moins qu’elle n’accepte son plan parental» et qu’il «ne débloquerait les fonds» que si elle acceptait.





Plus à venir…

