Kristin Cavallari décide d’arrêter avec Mark Estes après 7 mois

Kristin Cavallari et Marc Estes sont dunzo après 7 mois de relation, a confirmé TMZ.

Des sources proches de la situation racontent à TMZ… Kristin a rompu avec Mark cette semaine parce que leur relation avait suivi son cours et n’était jamais destinée à être éternelle.

Vous vous souvenez peut-être… Kristin et Mark se sont rencontrés pour la première fois en février 2024 – Kristin les rendant officiels sur Instagram.

La star de télé-réalité/créatrice de mode a posté un selfie avec Mark et a écrit dans la légende qu’il la rendait heureuse.

À partir de ce moment-là, les deux étaient chauds et lourds et semblaient former un couple sérieux, mais nos sources ont déclaré qu’ils n’avaient jamais atteint le stade d’emménager ensemble à plein temps.