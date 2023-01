Kristin Cavallari affiche des abdos dans de nouvelles photos du voyage au Mexique après avoir révélé qu’elle ne sortirait plus avec des athlètes

Kristin Cavallari a pris le soleil au Mexique en célébrant le mariage de sa meilleure amie cette semaine.

La star de télé-réalité de 36 ans a posté une série de photos, allant de entièrement habillée à partiellement habillée, montrant ses différents looks pour la grande fête de Cancún.

Sur une photo, on voit la mère de trois enfants prendre une photo d’elle-même dans un minuscule bikini noir, mettant en valeur ses abdominaux durs.

Une autre photo montrait l’animatrice du podcast “Back to the Beach” dans une robe blanche à volants.

Elle a capturé les photos “Un pour les livres”.

Une autre photo, prise avec un grand groupe de personnes, montrait Cavallari portant une robe rose avec des lunettes de soleil en forme de cœur sur la piste de danse.

Dans une publication Instagram séparée, Cavallari a écrit un doux message à la mariée, son amie Steph.

“Je suis la pire et je n’ai pas eu de bonnes photos du mariage, mais ma meilleure amie s’est mariée ce week-end et je ne l’ai jamais vue aussi belle ou heureuse”, a écrit Cavallari en légende des photos. “Personne ne mérite plus qu’elle tout l’amour. Je t’aime tellement.”

La dernière flamme supposée de Cavallari, la star de “The Bachelorette”, Tyler Cameron, 29 ans, a commenté la photo semi-floue, demandant avec effronterie : “Cette photo a-t-elle été prise sur un iPod ?”

Des rumeurs ont circulé sur le statut relationnel de Cavallari et Cameron. Plus tôt ce mois-ci, la star de “Laguna Beach” a apparemment confirmé sur son podcast que les deux avaient un rendez-vous.

Cavallari a également admis à son co-animateur de podcast et ex-petit ami, Stephen Colletti, qu’elle changeait les choses en ce qui concerne sa vie amoureuse.

“Pour être honnête, je ne veux rien dire que je finirai par regretter, mais je ne pense pas que je veuille sortir avec un autre athlète”, a-t-elle admis. “J’ai fait ça… Je veux laisser ça dans le passé.”

Cavallari a été marié à l’ancien quart-arrière de la NFL Jay Cutler pendant sept ans avant de divorcer en avril 2020.

Les deux partagent trois enfants, les fils Camden et Jaxon et la fille Saylor.

