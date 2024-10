Kristin Cavallari a rejeté le célèbre chef Bobby Flay après s’être glissé dans ses DM

Cavallari et Flay ont discuté de la ratée sur son podcast – où les deux hommes avaient chacun un récit légèrement différent de ce qui s’était passé.

Dans le dernier épisode de son Soyons honnêtes podcast le Plage de la lagune une ancienne a admis qu’elle avait rejeté Bobby Flay quand il s’est glissé dans ses DM et lui a demandé de dîner – mais il a dit que c’était en fait un gros malentendu.

« Je vous ai envoyé un message et je vous ai dit… ‘Je vais être à Nashville pour une nuit, puis-je vous emmener dîner ?' », a déclaré le célèbre chef. « Et tu m’as littéralement dit quelque chose comme : ‘Je sors déjà avec quelqu’un.' »

« Ou alors je me disais : ‘Je n’ai plus de rendez-vous en ce moment.’ J’étais épuisée à l’idée de sortir avec quelqu’un ou quelque chose comme ça », a-t-elle déclaré.

« Non, tu as dit : ‘J’ai déjà commencé à voir quelqu’un !,' » rétorqua Flay. « Et j’ai dit : ‘Je veux juste aller dîner avec toi.' »