Kristin Cavallari a « fini de sortir ensemble » à Nashville après son divorce : « Je me considère comme un moine »

Vous ne verrez pas Kristin Cavallari se retrouver de si tôt avec des stars de la musique country.

La femme de 36 ans en a « fini » avec la scène des rencontres près de quatre ans après son divorce avec la star de la NFL Jay Cutler, et elle peut « garantir » qu’aucun musicien n’est dans son avenir.

« J’ai décidé que j’en avais fini avec mes rendez-vous à Nashville », a déclaré Cavallari à Entertainment Tonight.

« Je me considérerais comme un moine à ce stade », a-t-elle poursuivi. « Vous pouvez me lancer n’importe quoi, et je me dis ‘OK’. »

Pour Cavallari, la « plus grande partie » de sa vie, ce sont ses enfants.

« Je sors avec certains gars et je me dis ‘Ils sont géniaux’, mais puis-je les imaginer comme un beau-père ? Et je me dis ‘Non !’ Et c’est la plus grande partie de ma vie », a-t-elle expliqué. « Je suis prêt à m’installer. Je suis prêt à rencontrer quelqu’un. »

Cavallari et Cutler partagent trois enfants, leur fille Saylor et leurs fils Jaxon et Camden. La créatrice de mode parle ouvertement à ses enfants du fait qu’elle sort avec quelqu’un – elle demande même parfois leur avis.

« Je leur dis à qui je parle ou ce qui se passe, et ils ont des opinions bien arrêtées sur ces gars-là », a-t-elle partagé.

Cavallari et Cutler ont annoncé leur divorce après sept ans de mariage en 2020.

« C’est avec une grande tristesse qu’après 10 ans de vie commune, nous sommes parvenus à une conclusion amoureuse en divorçant », écrivait Cavallari sur les réseaux sociaux à l’époque. « Nous n’avons que de l’amour et du respect les uns pour les autres et sommes profondément reconnaissants pour les années partagées. souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers.

Depuis sa séparation d’avec l’ancienne star des Denver Broncos, Cavallari a entretenu des relations amoureuses avec une poignée d’hommes célèbres, dont Chase Rice, l’ancien de « Bachelorette » Tyler Cameron et Morgan Wallen.

Bien que la star de « Laguna Beach » ait récemment précisé qu’elle ne sortait jamais avec Wallen. Cavallari est apparue dans un épisode de « Watch What Happens Live with Andy Cohen » où elle a été interrogée sur un récent rendez-vous mystérieux.

« C’est évidemment Morgan Wallen, elle vient de dire que ses enfants sont de grands fans de lui », a déclaré Cohen.

« Je ne réponds pas à cette question », a déclaré Cavallari.

« Mais ce n’est pas Morgan Wallen, parce que vous avez dit que vous n’aviez jamais eu de rendez-vous avec lui », a ajouté l’animateur de télévision.

« Vous avez dit que vous ne sortiez pas avec lui », a déclaré Cohen après que Cavallari ait clarifié quel était son commentaire exact. Elle a ensuite ajouté : « Je ne sors pas avec lui. »

« Alors vous êtes allés à un rendez-vous avec lui, parce que vos enfants sont de grands fans », a conclu Cohen, et Cavallari a répondu en faisant signe qu’elle gardait la bouche fermée.

