Kristian Woolf : Tommy Makinson, Regan Grace disponibles pour la demi-finale de la St Helens vs Hull Challenge Cup | Nouvelles de la ligue de rugby

Les ailes de St Helens Tommy Makinson (à gauche) et Regan Grace (à droite) sont toutes deux en forme pour la demi-finale de la Challenge Cup de samedi

St Helens aura les deux ailiers de premier choix Tommy Makinson et Regan Grace de retour pour la demi-finale de la Challenge Cup de samedi contre Hull à Leigh Sports Village.

L’international anglais Makinson, qui a marqué deux essais et cinq buts lors de la victoire des Saints 26-18 au premier tour contre Leeds, est victime d’une blessure au pied au cours des six dernières semaines tandis que l’aviateur gallois Grace a raté la victoire en Super League vendredi dernier contre Hull. avec commotion cérébrale.

L’entraîneur Kristian Woolf a joué le centre Kevin Naiqama et l’arrière utilitaire Jack Welsby sur l’aile en leur absence, mais dit que les deux sont maintenant prêts à revenir et est confiant que le centre Mark Percival et le pilier Agnatius Paasi seront également tous deux en forme après avoir quitté le terrain au milieu de la seconde mi-temps contre Hull avec des blessures aux ischio-jambiers.

« Tom et Regan sont tous les deux disponibles à 100%, nous cherchons donc à les ramener quelque part », a déclaré Woolf cette semaine.

L’entraîneur-chef de St Helens, Kristian Woolf, a confirmé que Makinson et Grace sont disponibles, tandis que l’ajout de Mark Percival et Agnatius Paasi devrait également le faire.

« À ce stade, Agnatius et Mark Percival se portent certainement bien et je dirais qu’à ce stade, ils s’en sortiront.

« Il y a un peu à faire mais les signes sont positifs. »

Welsby, qui a marqué l’essai de dernière seconde des Saints pour remporter la Grande Finale en novembre, a disputé les 10 matches de championnat et de coupe jusqu’à présent et Woolf a confirmé qu’il maintiendrait son record omniprésent.

« C’est un trop bon joueur pour ne pas avoir dans nos 17 chaque semaine », a-t-il déclaré.

« Où que nous mettions Jack, il trouve un moyen de le faire fonctionner et de très bien jouer.

« Nous allons trouver quelque chose. »

Makinson a été troublé par une blessure au pied jusqu’à présent cette saison

Woolf dit qu’il lit peu de choses sur la victoire 34-16 de son équipe sur les Noirs et Blancs vendredi dernier, soulignant la capacité de Hull à renverser une défaite en championnat contre Wigan en éliminant leurs adversaires de la coupe au dernier tour.

« On recommence, dit-il. « C’est un nouveau match et c’est une nouvelle compétition. La semaine dernière ne signifiera pas grand-chose quand nous débuterons samedi.

« Nous nous attendons à un match vraiment difficile, il va y avoir beaucoup plus en jeu pour les deux équipes.

4:36 Faits saillants de l’affrontement de vendredi dernier en Super League entre St Helens et Hull FC au stade Totally Wicked Faits saillants de l’affrontement de vendredi dernier en Super League entre St Helens et Hull FC au stade Totally Wicked

« Je m’attends à ce que Hull veuille se lancer dans cette compétition mais aussi faire amende honorable pour la semaine dernière. J’ai lu quelques commentaires après le match et il va y avoir une intention différente de Hull, cela ne fait aucun doute.

« Ils ont perdu contre Wigan dans un match de Super League et les ont battus en Challenge Cup, ils vont donc parler de refaire la même chose. »

Grace a raté la victoire de la Super League la semaine dernière contre Hull avec une commotion cérébrale

St Helens, qui a remporté la coupe pour la dernière fois en 2008, n’a perdu qu’une seule fois cette saison, mais Woolf dit qu’il y a encore plus à venir d’eux.

« La très bonne chose à propos de nos performances ce week-end est que, même si nous avons montré beaucoup d’améliorations par rapport à la semaine précédente, il nous reste encore beaucoup d’améliorations », a-t-il déclaré.

« Il n’y a aucun doute. Nous avons laissé quelques essais sur le terrain et nous avons accordé quelques essais sur lesquels je pensais que nous aurions pu être bien meilleurs. »