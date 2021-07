Kristian Woolf : St Helens obtient une surenchère pour les acteurs clés | Nouvelles de la ligue de rugby

Kristian Woolf a révélé les difficultés rencontrées par St Helens pour garder certains joueurs

Kristian Woolf dit que les champions de la Super League St Helens sont surenchéris pour leurs propres joueurs alors qu’ils se préparent à perdre plusieurs membres de leur équipe vainqueur de la Grande Finale.

Une multitude de joueurs hors contrat n’ont toujours pas signé pour 2022, dont le demi de mêlée Theo Fages et Lachlan Coote, qui ont démontré sa valeur à l’équipe de Woolf en produisant un total de 16 points lors de leur victoire 24-6 sur Wigan dimanche soir avec un de leurs trois essais et six buts en sept tentatives.

Le demi de mêlée français Fages a été courtisé par les Huddersfield Giants et l’arrière latéral Coote aurait prévu de déménager à Hull Kingston Rovers, l’entraîneur-chef des Saints, Woolf, révélant les problèmes rencontrés en essayant de garder ces joueurs.

Coote aide les Saints à remporter les honneurs du derby Lachlan Coote a joué un rôle de premier plan alors que St Helens a accumulé plus de misère sur Wigan avec une victoire 24-6 dans le derby de dimanche.

« Nous avons un certain nombre de gars sans contrat et la pression sur le plafond salarial rend difficile le maintien de l’équipe », a déclaré Woolf.

« En plus de cela, nous avons beaucoup de jeunes qui méritent des améliorations et cela nous cause des difficultés.

« Je sais que nous ne pouvons pas égaler les offres financières, dans certains cas, c’est presque le tiers ou le double de ce que nous pouvons offrir.

1:23 Lachlan Coote a déclaré que les Saints lui avaient proposé un accord et qu’il devait maintenant prendre la décision de rester ou de se rendre à Hull KR. Lachlan Coote a déclaré que les Saints lui avaient proposé un accord et qu’il devait maintenant prendre la décision de rester ou de se rendre à Hull KR.

« Je sais que tous nos joueurs hors contrat préféreraient jouer aux Saints, mais en fin de compte, c’est un sport professionnel et parfois nous devons leur souhaiter le meilleur. »

Quant au match lui-même, St Helens avait l’air rafraîchi après une pause de 17 jours alors que Wigan jouait un deuxième affrontement parmi les cinq premiers en cinq jours et les rigueurs ont clairement fait des ravages sur l’équipe blessée d’Adrian Lam, qui connaît son pire couru depuis 2006.

« Nous avons parlé de prendre un départ positif et j’ai pensé que nous étions formidables dans les 40 premières minutes », a déclaré Woolf.

1:16 Kristian Woolf était satisfait de la performance de son équipe contre Wigan et espère que Lachlan Coote restera avec les Saints Kristian Woolf était satisfait de la performance de son équipe contre Wigan et espère que Lachlan Coote restera avec les Saints

« J’ai vraiment aimé la façon dont nous avons commencé le match. Nous avions un solide ensemble défensif et nous l’avons soutenu avec le ballon. Wigan avait une vraie énergie à leur sujet en seconde période mais nous avons très bien défendu. »

Woolf était ravi du retour du centre anglais Mark Percival, qui a raté tout le mois de juin avec des problèmes aux ischio-jambiers mais a produit un match d’homme du match contre Wigan.

« Je pensais qu’il était le meilleur sur le terrain », a déclaré Woolf. « Chaque fois qu’il recevait le ballon, il semblait qu’il allait créer quelque chose et il était également très bon défensivement.

1:13 Mark Percival a terminé les 80 minutes complètes pour les Saints et a été nommé joueur du match dans une performance impressionnante contre Wigan Warriors Mark Percival a terminé les 80 minutes complètes pour les Saints et a été nommé joueur du match dans une performance impressionnante contre Wigan Warriors

« Je suis vraiment heureux de le retrouver. Il se sentait vraiment à l’aise là-bas. »

Lam consterné par les cartons jaunes

Wigan a été contraint de jouer avec 11 hommes à un moment donné en deuxième mi-temps après avoir éliminé Kai Pearce-Paul et Willie Isa, au grand dam de Lam, et ils étaient menés 24-0 lorsque Liam Farrell a marqué leur seul essai.

« J’étais vraiment frustré parce qu’il n’y avait rien d’illégal à leur sujet », a déclaré Lam. « Ne faisons pas le péché des joueurs pour le plaisir. »

1:29 Adrian Lam pense que Wigan est sur le point de changer de forme et a exhorté ses fans à rester forts, après avoir perdu leurs cinq derniers matchs Adrian Lam pense que Wigan est sur le point de changer de forme et a exhorté ses fans à rester forts, après avoir perdu leurs cinq derniers matchs

Lam reste convaincu qu’il peut renverser la vapeur de son équipe, en particulier lorsque ses joueurs blessés commencent à revenir, et a déclaré avoir vu des signes positifs lors de la dernière défaite.

« C’était un match étrange pour être honnête », a déclaré Lam. « Nous avons eu beaucoup de pénalités à des moments critiques.

« Les Saints avaient l’air très frais après près de trois semaines d’arrêt et nous avons eu un redressement de quatre jours, mais je pensais que les joueurs étaient courageux. Il y a eu des moments là-bas où j’étais vraiment fier d’eux, en particulier de leur défense avant-pied.

« Le mois dernier a été vraiment difficile – nous avons perdu confiance et nous sommes un peu dans une ornière – mais j’espère que certains corps seront réinjectés au cours du mois prochain.

« Je sais que cinq défaites d’affilée n’est pas idéale, mais je sais dans mon cœur que nous passerons le cap très bientôt et, lorsque nous le ferons, nous commencerons à rouler. Je peux le sentir et le ressentir à cause de nos actions. »