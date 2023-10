Kristi Noem révèle que le candidat qui, selon elle, a « 80 % de chances » de devenir le prochain président

La gouverneure républicaine Kristi Noem du Dakota du Sud a déclaré que le représentant Jim Jordan de l’Ohio avait « 80 % de chances » d’être le prochain président de la Chambre des représentants.

Jordan a annoncé sa candidature pour remplacer l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, de Californie, qui a été évincé mardi lorsque huit républicains se sont joints à 208 démocrates pour soutenir une motion visant à quitter le fauteuil, mercredi. Le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, de Louisiane, se présente également pour succéder à McCarthy. (EN RELATION : « Tyrannie des anarchistes » : Mark Levin s’en prend à Matt Gaetz à propos d’une motion visant à destituer Kevin McCarthy de son poste de président)

« Je pense que vous savez, il y a beaucoup de gens qui envisagent de se lancer dans le ring pour ce poste de leader », a déclaré Noem à l’animateur de Newsmax, Eric Bolling. « Pour être honnête avec toi Eric, il y a 80 % de chances que ce soit Jim Jordan. Je pense que c’est probablement celui sur qui la plupart des membres se tourneront et qui leur donneront la chance de le faire.

« Je pense que c’est un travail très difficile et lorsque John Boehner a démissionné, tout le monde s’est rallié à Paul Ryan pour remplir ce rôle, et je sais que c’était incroyablement difficile pour lui et qu’il n’est pas parti dans le meilleur des cas avec la même réputation qu’il. avant de devenir orateur, donc je sais que c’est un travail difficile », a ajouté Noem. « J’ai l’impression que peu importe celui qu’ils choisissent, ils risquent un peu d’échouer parce que les attentes sont si élevées. »

Jordan préside actuellement le comité judiciaire de la Chambre et le sous-comité spécial de ce comité sur l’armement du gouvernement fédéral. McCarthy a également désigné Jordan pour diriger l’enquête de destitution du président Joe Biden aux côtés des représentants républicains James Comer du Kentucky et Jason Smith du Missouri.

« Je pense qu’il va falloir qu’il y ait quelqu’un qui ait prouvé qu’il se battra quand c’est important, quelqu’un qui enquêtera sur la corruption à Washington, DC, et que la plupart de ces membres à la fin de cette période de réflexion, ils » « Je vais probablement atterrir sur Jim Jordan, c’est ce que je pense », a déclaré Noem.