Kristi Noem a tenté de remporter un tour de victoire pour sa réponse au coronavirus sur CBS. Cela ne s’est pas bien passé.

Kristi Noem a reçu un excellent accueil à CPAC. Son interview sur Face the Nation quelques heures plus tard était une autre histoire.

La gouverneure du Dakota du Sud et star conservatrice montante Kristi Noem a été un grand succès samedi à CPAC, où elle s’est vantée de la réponse de son État au coronavirus lors d’un discours en tête d’affiche. Mais une interview qu’elle a faite des heures plus tard avec CBS a souligné comment sa tentative de renverser la réalité ne survit pas à un examen minutieux.

En réalité, l’approche de laisser-faire du Dakota du Sud face à la pandémie – y compris le refus de Noem de faire appliquer un mandat de masque – s’est élevée à «une expérience ratée d’immunité collective», comme Bloomberg l’a récemment dit. L’État a l’un des 10 taux de mortalité les plus élevés des États-Unis. Plus d’un habitant sur 500 est décédé depuis le début de la pandémie. Et comme Affrontez la nation L’animatrice Margaret Brennan a noté lors de l’interview de CBS que le taux de mortalité du Dakota du Sud est le plus élevé du pays depuis juillet dernier.

Notant que le gouverneur est un fervent conservateur, Brennan a pressé Noem d’expliquer comment quelqu’un qui prétend se soucier du caractère sacré de la vie peut «justifier de prendre des décisions qui mettent la santé de vos électeurs en danger». Sa réponse était un whataboutisme insensé.

«Ce sont des questions que vous devriez également poser à tous les autres gouverneurs de ce pays», a-t-elle déclaré, même si le point central de la question est que la réponse Covid-19 du Dakota du Sud a été un échec – et beaucoup plus limité – par rapport à la grande majorité des autres États.

BRENNAN: Depuis juillet, votre état a le taux de mortalité Covid le plus élevé. Comment pouvez-vous justifier cela? NOEM: Ce sont des questions que vous devriez également poser à tous les autres gouverneurs pic.twitter.com/2SsYYNWjNm – Aaron Rupar (@atrupar) 28 février 2021

Peut-être de manière plus flagrante, Noem a encouragé les gens à venir dans son État en août dernier pour le rallye de motos de Sturgis, malgré la pandémie qui fait rage.

Les experts en santé publique ont déclaré que la tenue du rassemblement, qui a finalement attiré près de 500 000 personnes, était une très mauvaise idée. Et au moins une étude l’a confirmé – une étude du Center for Health Economics & Policy Studies de l’Université d’État de San Diego a révélé qu’il aurait non seulement pu infecter des centaines de milliers de personnes avec le virus, mais impliquerait potentiellement plus de 12 milliards de dollars. dans les coûts des soins de santé.

Interrogée sur l’étude de San Diego par Brennan, Noem a indiqué qu’elle valorise le fait de permettre «aux gens de prendre des décisions par eux-mêmes» avant tout.

«Écoutez, nous avons permis aux gens de prendre des décisions par eux-mêmes», a-t-elle déclaré. «Nous leur avons donné toutes les informations sur ce virus – comment protéger leur santé – et nous leur avons ensuite permis de prendre des décisions sur ce qu’ils allaient faire.»

«Ma question est de savoir si nous avions imposé aux gens de rester à la maison, si nous avions exigé la fermeture des entreprises, cela aurait-il fait une différence?» Noem continua. «Je dirais que ça n’aurait pas été le cas.»

Lorsqu’on lui a demandé si elle assumait la responsabilité personnelle du rallye moto Sturgis 2020 étant un événement à grande diffusion, Noem a déclaré que « ce que nous avons fait, c’est permettre aux gens de prendre des décisions par eux-mêmes » pic.twitter.com/2VQHNotmvM – Aaron Rupar (@atrupar) 28 février 2021

Comme Brennan l’a souligné, cependant, la position de Noem n’est pas étayée par des faits. En plus de l’étude de San Diego mentionnée ci-dessus reliant Sturgis à plusieurs milliers de cas, la coordinatrice du groupe de travail sur les coronavirus du président Donald Trump, Deborah Birx, a récemment décrit la décision de Noem d’autoriser Sturgis comme «pas bien». Et comme le rapporte le Washington Post, les experts de la santé estiment que le rassemblement pourrait avoir semé des cas de coronavirus dans le Midwest, contribuant à l’augmentation des cas observés à l’échelle nationale l’automne dernier.

La réponse de Noem au coronavirus a même été critiquée par des républicains comme le gouverneur de Virginie-Occidentale Jim Justice, qui a répondu aux critiques de son mandat de masque en novembre dernier en disant: «Je ne veux pas être le Dakota du Sud.» Brennan a interrogé Noem sur la remarque de Justice, mais au lieu de s’y engager, Noem s’est immédiatement tourné vers les gouverneurs des États bleus comme Andrew Cuomo et Gavin Newsom, qui ont tous deux été confrontés à des questions sur leur réponse Covid-19.

Pressé sur Face the Nation à propos d’un gouverneur républicain citant le Dakota du Sud comme exemple de la façon de ne pas répondre à Covid, le gouverneur Kristi Noem se penche immédiatement sur What about Cuomo et What about Newsom pic.twitter.com/yvYzcezxcG – Aaron Rupar (@atrupar) 28 février 2021

En bref, l’interview de Noem à CBS ne s’est pas bien passée pour elle. Mais Margaret Brennan n’est pas la base du GOP, et si la réception CPAC de Noem est une indication, les électeurs primaires républicains considèrent en fait la réponse de Noem au coronavirus comme un succès.

Le discours de Noem à CPAC a illustré à quel point les conservateurs ont peu appris sur le coronavirus

« Permettez-moi d’être clair – Covid n’a pas écrasé l’économie, le gouvernement a écrasé l’économie », a déclaré Noem à CPAC samedi, avant de prendre une photo directe sur des experts de confiance en santé publique.

«Dr. Fauci se trompe beaucoup », a-t-elle ajouté, sous un immense applaudissement.

Le Dakota du Sud est parmi les 10 derniers du pays en termes de mortalité de Covid et pourtant elle est ici en train de remporter un tour de victoire et d’attaquer le Dr Fauci. pic.twitter.com/i2p3om1VfM – Aaron Rupar (@atrupar) 27 février 2021

La position de Noem selon laquelle les libertés personnelles sont plus importantes que la santé publique semble être le point de vue consensuel à CPAC. Cela a été illustré par une scène remarquable vendredi dans laquelle les organisateurs de la conférence ont dû implorer les participants de suivre les règles de l’hôtel et de porter un masque sur les lieux pour huer et hurler de «liberté!»

Les responsables de CPAC doivent rappeler aux participants de s’il vous plaît, pour l’amour de Dieu, de respecter les règles de l’hôtel et de porter un masque. Des gens malheureux dans le public crient « liberté! » pic.twitter.com/hvoTPLKQ9J – Aaron Rupar (@atrupar) 26 février 2021

Noem n’est pas fan des masques elle-même. Plus tôt ce mois-ci, elle a été largement critiquée pour avoir tweeté des photos d’elle posant sans masque avec un groupe de pages législatives lors d’un dîner au manoir du gouverneur (toutes les pages de la photo, sauf une, étaient sans masque).

Dîner amusant ce soir à la résidence du gouverneur. Notre avenir est radieux! pic.twitter.com/eUlW28Kopt – Gouverneur Kristi Noem (@govkristinoem) 21 janvier 2021

À tout le moins, la photo a donné un mauvais exemple à ses électeurs – d’autant plus qu’elle leur a laissé le choix de porter des masques. Mais en ces temps polarisés, ce qui, pour les scientifiques, ressemble à un mauvais exemple ressemble à un exemple héroïque de possession des libs pour les républicains.

