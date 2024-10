Kristi Leff d’Amarillo ISD nommée enseignante élémentaire de l’année 2025 au Texas

Kristi Leff, enseignante à l’école primaire Humphrey’s Highland dans le district scolaire indépendant d’Amarillo, a été nommée enseignante élémentaire de l’année 2025 au Texas.

Le Centre de services éducatifs (ESC) de la région 16 et Amarillo ISD ont partagé la nouvelle passionnante vendredi après l’annonce des gagnants de l’État. Leff est professeur de sciences et d’anglais/arts du langage en cinquième année à l’école élémentaire Humphrey’s Highland, où elle enseigne depuis 2015. Elle est titulaire d’un diplôme d’associé en éducation du Brevard Community College, d’un baccalauréat en enseignement élémentaire du Rollins College et d’une maîtrise. en éducation spécialisée de l’Université Lamar, selon un communiqué de presse. Elle est certifiée en enseignement doué et talentueux, en anglais langue seconde (ALS) et en diagnosticien pédagogique.

« J’entre dans ma classe tous les jours, non pas en tant qu’enseignant dont mon travail consiste à transmettre à mes élèves le contenu qui m’a été confié par l’État du Texas, mais en tant que guide pédagogique qui facilite leur acquisition de confiance en soi, d’estime de soi, et une volonté indépendante d’être la meilleure version d’eux-mêmes longtemps après avoir quitté le système éducatif », a déclaré Leff.

L’enseignant de l’année au Texas est la plus haute distinction que l’État du Texas puisse décerner à un enseignant, indique le communiqué. « Le programme honore l’excellence dans l’enseignement en classe depuis 1969. Le programme, animé par la Texas Association of School Administrators (TASA) depuis 2011, reconnaît et récompense chaque année les enseignants qui ont fait preuve d’un leadership et d’une excellence exceptionnels dans l’enseignement. »

«Nous sommes incroyablement fiers de Kristi pour avoir été reconnue comme enseignante élémentaire de l’année au Texas», a déclaré Tanya Larkin, Ed.D., directrice exécutive de la région 16 ESC, dans le communiqué. «Cet honneur reflète son dévouement envers les étudiants, ses pratiques pédagogiques innovantes et son engagement inébranlable envers l’excellence éducative. Kristi représente le cœur et l’âme de ce que signifie être une éducatrice, et cette réalisation célèbre non seulement ses efforts, mais aussi le travail remarquable effectué dans les salles de classe de notre région. Félicitations à Kristi et à Amarillo ISD pour cette reconnaissance bien méritée !

Les membres du district scolaire indépendant d’Amarillo ont célébré en septembre après l’annonce que Kristi Leff, professeur de sciences et d’anglais/arts du langage en cinquième année à l’école primaire Humphrey’s Highland, avait été nommée finaliste pour le titre d’enseignante de l’année au Texas.

Deux gagnants, un enseignant du primaire et un enseignant du secondaire, ont été nommés lors d’une cérémonie de remise des prix au Kalahari Resort & Convention Center à Round Rock le vendredi 25 octobre.

Leff a déjà enseigné dans des écoles de Floride ainsi qu’à Calallen et Mathis ISD au Texas au cours de ses 21 ans de carrière, selon Amarillo ISD, et elle a été nommée enseignante sur le campus de l’année à plusieurs reprises, notamment à Magee Intermediate à Calallen en 2009. , à l’école élémentaire Springhead à Plant City, en Floride, en 2014, et cette année à Humphrey’s Highland.

Elle a été nommée finaliste d’État en septembre après avoir été sélectionnée comme enseignante élémentaire de l’année dans la région 16 en juillet. Elle avait reçu les honneurs d’Amarillo ISD en mai.

L’AISD a déclaré qu’après avoir été nommée enseignante élémentaire de l’année au Texas, Leff est montée sur scène et a raconté une histoire touchante sur la connexion avec un élève au cours de sa première année d’enseignement avant de faire rire la salle avec une anecdote sur la vie dans la classe de Leff. « Je dois tout à mes élèves et, bien sûr, à mon administration, qui me permettent de faire les choses folles que je fais, comme entreposer un poulailler à l’école. Nous avions les poules, j’avais juste besoin du poulailler. Ils ne le savent pas encore », a déclaré Leff.

L’AISD a déclaré que Leff a ensuite offert quelques mots d’encouragement à ses collègues enseignants. « Nous devons nous rassembler, nourrir nos étudiants et faire ce pour quoi nous sommes tous venus ici : les aimer, leur montrer qu’ils ont de la valeur, leur offrir un espace sûr, changer leur vie et former les leaders de demain.

Héritage d’excellence pour Amarillo ISD

Le programme Texas Teacher of the Year récompense l’excellence dans l’enseignement en classe depuis 1969.

Amarillo ISD a un fier héritage de production d’enseignants reconnus par l’État et au niveau national :

1992 Enseignant secondaire de l’année au Texas – Mary McFarland du lycée Amarillo

Finaliste d’État 1993 pour l’enseignante élémentaire de l’année – École primaire Donna Hill de Windsor

Finaliste d’État 1995 pour l’enseignant du secondaire de l’année – Kim Beth Buchanan de la Crockett Middle School

Enseignant de l’année au Texas Elementary 2006 – Cindy Lewis de l’école primaire Whittier

Finaliste d’État 2008 pour l’enseignante du secondaire de l’année – Vicki Mueller de l’Austin Middle School

Enseignant secondaire de l’année au Texas et enseignant national de l’année 2015 – Shanna Peeples du lycée Palo Duro

Enseignant de l’année au Texas Elementary 2025 – Kristi Leff de Humphrey’s Highland Elementary

