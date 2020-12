«Je veux que vous sachiez, je me suis habillé pour l’interview», a déclaré Kristen Wiig sèchement sarcastique depuis un écran d’ordinateur. Vêtue d’un sweat-shirt bien usé, elle racontait un sort familier: comment un régime de plusieurs mois de conversations vidéo et de conférences avait progressivement épuisé ses efforts pour paraître présentable devant la caméra. «D’abord, vous essayez complètement d’avoir l’air normal», a-t-elle déclaré mardi. «Et puis vous n’êtes normal qu’à partir de la taille. Et maintenant, je suis juste comme, c’est moi. J’ai de la nourriture pour bébé sur moi et nous devons simplement nous accepter. Wiig était récemment revenue à Los Angeles, où elle vit avec son mari, l’acteur Avi Rothman, et leurs deux jeunes enfants, après un voyage éclair à New York. Elle était là pour animer « Saturday Night Live », l’institution de la NBC où elle était membre de la distribution, jouant des dizaines d’excentriques attachants et d’outsiders sympathiques. Ce serait une finale appropriée pour n’importe qui 2020, mais Wiig a encore un acte de plus: elle est une star de «Wonder Woman 1984» la suite de super-héros de DC que Warner Bros sortira en salles et sur HBO Max vendredi.

Ce suivi du blockbuster de 2017 «Wonder Woman», réalisé par Patty Jenkins et mettant en vedette Gal Gadot en tant que champion amazonien du titre, peut ne pas sembler un choix évident pour Wiig: elle est mieux connue pour des comédies scandaleuses comme «Demoiselles d’honneur» (dans laquelle elle a joué et écrit avec Annie Mumolo) et des films indépendants mélancoliques comme «Les jumeaux squelettes» et « Bienvenue a moi. »

Mais quand tu regarde plus attentivement son personnage, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Jenkins a choisi Wiig pour incarner Barbara Minerva, une timide experte en antiquités dont le désir d’acceptation et de fascination pour sa collègue Diana Prince (l’alter ego de Wonder Woman) la pousse finalement à devenir le vilain guépard. Jouer à Barbara Minerva permet à Wiig d’échanger des coups dans des séquences d’action de bandes dessinées, tout en faisant appel à ses talents finement réglés pour l’introversion et l’extraversion. Comme Wiig l’a dit mardi, «je suis excité et tout aussi nerveux» de voir comment les téléspectateurs réagiront à sa performance dans ce qui est de loin le plus grand film de sa carrière. Elle a également parlé de la naissance du rôle, de son amour des films de super-héros et de sa nouvelle vie en tant que mère de jumeaux nés plus tôt cette année. Ce sont des extraits édités de cette conversation.