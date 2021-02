Kristen Wiig révèle subtilement les noms de ses bébés jumeaux

Kristen Wiig a donné une mention spéciale à sa famille au générique de son nouveau film.

Au bout du Barb et Star vont à Vista Del Mar, l’actrice et productrice a révélé les noms de ses jumeaux en les remerciant aux côtés de son mari, Avi Rothman. Dans la première ligne de la section « Remerciements spéciaux », les fans ont remarqué que le nom d’Avi apparaît à côté de « Luna & Shiloh, « qui semble être le nom des jumeaux du couple. Un autre indice? Co-scénariste et productrice de Kristen Annie Mumolo remercie ses enfants dans les lignes suivantes du générique.

Comme les fans s’en souviendront peut-être, E! News a appris en juin 2020 que Kristen et Avi avaient accueilli des jumeaux via une mère porteuse plus tôt dans l’année. Quelques mois plus tard, en août 2020, le Demoiselles d’honneur star a parlé de son parcours vers la maternité dans une rare interview.

«Nous sommes en quelque sorte mis en quarantaine depuis janvier à cause des bébés. Nous nichons et nous sommes fatigués», a-t-elle partagé avec Dans le style à l’époque. « Avoir deux enfants de 9 mois, c’est beaucoup! Mais ils grandissent, et j’ai hâte de les voir tous les matins. Ce n’est pas que traîner et sourire aux bébés, cependant. C’est bouleversant de penser à tout le monde qui lutte, et il est difficile d’être bon sachant cela. «