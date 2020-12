Bien sûr, les tourterelles étaient belles, mais Kristen Wiig sait dans quoi la Pigeon Lady Seul à la maison 2 vraiment voulu était un endroit chaud pour dormir.

Sur NBC SNLdernier épisode de 2020, le Wonder Woman 1984 l’actrice et ancien membre de la distribution est revenue en tant qu’hôte. Un croquis a parodié une fin alternative fictive au film de vacances bien-aimé de 1990 Home Alone 2: Perdu à New York, et Wiig a joué la Pigeon Lady aux côtés de Melissa Villaseñor, qui a dépeint Macaulay Culkinle rôle d’enfance de Kevin McAllister.

Après que la Pigeon Lady ait dit à Kevin qu’elle vit sous un pont, il l’informe qu’il a une « immense » chambre à l’hôtel Plaza qu’il a payée avec la carte de crédit de son père.

«Tu sais, Kevin, j’avais aussi une idée», répond-elle. « Vu que vous avez cette carte de crédit sophistiquée, vous pourriez peut-être avoir deux chambres d’hôtel? »

Kevin y réfléchit et hésite au départ, mais dit ensuite: « Attends, quelque chose m’est venu à l’esprit. J’ai assez d’argent pour te trouver une chambre aussi … peut-être de nouveaux vêtements et de la nourriture aussi. »

Nous parlons maintenant. Cependant, le moment de clarté est interrompu par l’arrivée de « Wet » -tourné- « Sticky Bandits » Marv et Harry, interprétés par Kyle Mooney et Mikey Day. Heureusement pour Kevin, la Pigeon Lady ne va pas laisser sa soif de vengeance l’empêcher de dormir sans pigeon. Malheureusement pour eux, cela signifie qu’ils vont devoir partir.